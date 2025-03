Sudanesische Armee soll Präsidentenpalast zurückerobert haben

Vorangegangen waren schwere Kämpfe in den vergangenen Tagen. Ein RSF-Sprecher sprach am Donnerstag von mehr als 600 Toten bei der Miliz.

Die sudanesische Armee hat nach Regierungsangaben den Präsidentenpalast in Khartum von der Miliz RSF zurückerobert. «Die Fahne ist gehisst, der Palast ist zurückgekehrt» , schrieb der sudanesische Informationsminister Khaled al-Esir auf der Plattform Telegram. Ein Armeesprecher sprach am Freitagmorgen von einer «Krönung unserer Erfolge» . Auch mehrere Ministeriumsgebäude seien wieder unter Kontrolle der Armee. Die RSF-Miliz äusserte sich zunächst nicht dazu.

«Russland bereitet sich auf einen grossen Krieg vor»

Wie viel Zeit brauchen die Europäer, um verteidigungspolitisch souverän zu werden? Mehr als ihnen bleibt, warnt der deutsche Militärexperte Carlo Masala bei «Maischberger».

Deutschland investiert in die Aufrüstung. Hunderte Milliarden werden in die Bundeswehr fliessen. Aber wie schnell und umfassend kann die Nation wirklich wehrhaft werden? Bei «Maischberger» liessen die Gäste angesichts der Bedrohung aus Russland keinen Zweifel an der Dringlichkeit einer veränderten Sicherheitspolitik. Besonders der Journalist Tilo Jung mahnte Tempo und Entschlossenheit bei der Verteidigung gegen äussere und innere Gegner an, andernfalls drohten auch hierzulande diktatorische Zustände.