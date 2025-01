Südafrika: Elefant trampelt Tourist im Krüger-Nationalpark tot

Der Krüger-Nationalpark ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen und zählt zu den grössten Nationalparks Afrikas. Als Schutzgebiet wurde er am 26. März 1898 vom damaligen Präsidenten Paul Kruger gegründet, bevor das Gelände 1926 in Krüger-Nationalpark umbenannt wurde. Der knapp 20'000 Quadratkilometer grosse Park ist bekannt für eine Vielzahl an wilden Tieren – Elefanten, Löwen, Nashörner, Leoparden und Büffel. (sda/dpa)

Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstag im Süden des Nationalparks. Einzelheiten wie die Nationalität des Touristen waren zunächst nicht bekannt. Der Park rief dazu auf, keine Bilder und Videos des Vorfalls in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

Am Samstag hat in Südafrika ein Elefant einen Touristen angegriffen.

Am Samstag hat in Südafrika ein Elefant einen Touristen angegriffen. Bild: AP

Umfragen zur Deutschland-Wahl: Diese Parteien wären aktuell sicher im Bundestag vertreten

Wie stark wird die AfD? Und welche Parteien werden den Sprung in den Bundestag überhaupt schaffen? Genau diese Fragen rücken mit der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 ins Zentrum des Interesses. Das sagen die aktuellen Umfragen dazu.

Unser nördlicher Nachbar und wichtigster Handelspartner Deutschland wählt. Am 23. Februar 2025 werden alle deutschen Wahlberechtigten zur Urne gebeten. Danach wird klar, wer Deutschland in Zukunft regieren wird. Halten sich die grossen Parteien an ihre Versprechen, dürfte es nicht die AfD werden. Denn mit dieser will keine der anderen Partei eine Koalition eingehen.