wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
International
Südamerika

34 Soldaten in Kolumbien entführt

34 Soldaten in Kolumbien entführt

26.08.2025, 21:4526.08.2025, 21:45
Mehr «International»
epa12324617 (L-R) Attorney General Gregorio Eljach, Comptroller General Carlos Hernan Rodriguez, Defense Minister Pedro Sanchez, and National Registrar Hernan Penagos attend a press conference in Bogo ...
Oberstaatsanwalt Gregorio Eljach bei der Pressekonferenz zur Entführung.Bild: keystone

Nach heftigen Gefechten mit einer Splittergruppe der Guerillaorganisation Farc sind im Süden Kolumbiens 34 Soldaten entführt worden. «Wir werden angesichts dieser kriminellen Bedrohung nicht nachgeben», hiess es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums des südamerikanischen Landes. «Wir werden das Leben, die Freiheit und die Würde jener verteidigen, die geschworen haben, ihrem Vaterland zu dienen.»

Am Sonntag hatte sich das Militär im Department Guaviare ein sechsstündiges Feuergefecht mit der Farc-Splittergruppe geliefert, wie Verteidigungsminister Pedro Sánchez mitteilte. Dabei kamen mehrere mutmassliche Bandenmitglieder ums Leben, darunter ein Anführer der kriminellen Gruppe.

19 Tote und Dutzende Verletzte bei Angriffen

Zuletzt hatte eine Welle der Gewalt Kolumbien erschüttert. Bei einem Angriff von Kriminellen auf eine Polizeieinheit bei einem Anti-Drogen-Einsatz im Norden des Landes und einem Bombenanschlag nahe einem Luftwaffenstützpunkt in der Grossstadt Cali kamen in der vergangenen Woche 19 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt.

Zwar hat sich die Sicherheitslage in dem einstigen Bürgerkriegsland verbessert, allerdings werden noch immer Teile Kolumbiens von illegalen Gruppen kontrolliert. Kriminelle Banden, linke Rebellen, Splittergruppen ehemaliger Guerillaorganisationen und Paramilitärs sind in Drogenhandel, illegalen Bergbau und Schutzgelderpressung verwickelt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Leverkusen und Palace an Akanji interessiert +++ BVB verpflichtet Chukwuemeka definitiv
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
4
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
5
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Küng fährt ab nächster Saison für Tudor +++ Stabhochsprung auf Mittwoch vorverlegt
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Der Fall Cook: Trump will die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank zerstören
Der amerikanische Präsident feuert in einer Nacht- und Nebelaktion ein Mitglied des Leitungsgremiums der Federal Reserve. Darf Donald Trump das? Diese Frage wird nun die Gerichte beschäftigen.
Donald Trump schreibt ein weiteres Stück Geschichte. Als erster Präsident hat der Republikaner am Montagabend eine amtierende Fed-Gouverneurin gefeuert. Trump gab die fristlose Entlassung von Lisa Cook auf seinem Internet-Dienst Truth Social bekannt.
Zur Story