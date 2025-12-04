Hochnebel
DE | FR
burger
International
Kinder

Bill Gates warnt: Kindersterblichkeit steigt erstmals seit 2000

Gates warnt: Kindersterblichkeit steigt erstmals seit 2000

04.12.2025, 07:2204.12.2025, 07:22

Erstmals seit der Jahrtausendwende droht die weltweite Kindersterblichkeit wieder zu steigen. Die Zahl der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag sterben, werde in diesem Jahr von 4,6 Millionen auf 4,8 Millionen zunehmen, prognostizieren Forschende.

In this Thursday, Oct. 27, 2011 photo, an Afghan woman carries her sick child to the emergency room at Indira Gandhi Children&#039;s Hospital in Kabul, Afghanistan. Afghanistan, one of the world&#039; ...
Die globalen Mittel für Gesundheitsentwicklungshilfe sind im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen.Bild: AP

Den entsprechenden Bericht veröffentlichten die Forschenden im Auftrag der Gates-Stiftung am Donnerstag. Die Stiftung des US-Milliardärs Bill Gates (70) ist ein bedeutender Geldgeber im Bereich globaler Gesundheit und Entwicklung. Sie unterstützt unter anderem Programme gegen Krankheiten wie HIV, Tuberkulose und Malaria sowie Impfinitiativen in ärmeren Ländern.

Die weltweiten Entwicklungshilfegelder im Gesundheitsbereich seien in diesem Jahr um 26,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken, heisst es weiter. Zudem seien viele Länder durch hohe Schulden und fragile Gesundheitssysteme belastet. Dadurch drohten Fortschritte im Kampf gegen Krankheiten wie Malaria, HIV und Polio verloren zu gehen und in den kommenden Jahrzehnten Millionen zusätzlicher Kinder zu sterben.

Forderung nach gezieltem Einsatz von Geldern

Gates betont in dem Bericht zugleich, dass trotz sinkender Budgets grosse Fortschritte möglich seien, wenn die Mittel gezielt eingesetzt würden. Als Beispiele nennt Gates die grundlegende Gesundheitsversorgung, die Ausweitung und Verbesserung von Standardimpfungen sowie den gezielten Einsatz von Daten, um Massnahmen wie die Malariavorsorge punktgenauer dort einzusetzen, wo sie am nötigsten sind.

ARCHIV - 14.10.2024, Berlin: Bill Gates, Gr�nder der Gates-Stiftung, kommt zu einer Veranstaltung von Save the Children zu Impfgerechtigkeit. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Fachkonferenz �Worl ...
Gründer der Gates-Stiftung, US-Milliardärs Bill Gates.Bild: DPA

Grundlegende medizinische Versorgung könne für weniger als 100 US-Dollar im Jahr pro Person bis zu 90 Prozent aller Todesfälle bei Kindern verhindern. Würden die verfügbaren Mittel richtig eingesetzt, könnten etwa Malaria und Lungenentzündungen als Todesursachen bei Kindern ausgerottet werden, heisst es in dem Bericht. (sda/dpa)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Interview
Babycrash in der Schweiz: Experte enthüllt den entscheidenden Faktor, den alle ignorieren
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alisha Lehmann im Wandel der Zeit
1 / 32
Alisha Lehmann im Wandel der Zeit

Die Karriere der Schweizer Fussball-Nationalspielerin und Instagram-Berühmtheit.
quelle: keystone/imago/instagram/watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Donald Trump beschimpft Somalier als «Müll»
Kürzlich kündigte Donald Trump an, die Aufenthaltsregeln für Somalier in den USA zu verschärfen. Nun legt der US-Präsident rhetorisch nach – auf fragwürdige Art und Weise.
US-Präsident Donald Trump hat Migranten aus Somalia für unerwünscht erklärt und als «Müll» bezeichnet. «Ihr Land stinkt, und wir wollen sie nicht in unserem Land», sagte Trump am Dienstag bei einer Kabinettssitzung in Washington. «Wir werden in die falsche Richtung gehen, wenn wir weiterhin Müll in unser Land aufnehmen», sagte er zur geplanten Verschärfung der Aufenthaltsregeln.
Zur Story