Südkorea

Südkorea: Nordkorea feuert Rakete Richtung Ostküste ab

07.11.2025, 07:3607.11.2025, 07:36

Nordkorea hat eine ballistische Rakete entlang der Ostküste des Landes abgefeuert. Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Generalstabschef in Seoul berichtete, soll das Projektil in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geflogen sein.

epa12509757 People watch the news on a television screen at a station in Seoul, South Korea, 07 November 2025. According to South Korea&#039;s Joint Chiefs of Staff (JCS), North Korea launched a balli ...
Der Raketenstart an einem TV in Seoul.Bild: keystone

Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Flugweite, sind bislang nicht bekannt. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär Ende Oktober mehrere ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert.

Laut Berichten dürfte es sich bei Nordkoreas jüngstem Raketentest um eine Reaktion auf aktuelle Sanktionen aus Washington handeln. Das US-Finanzministerium hatte am Dienstag (Ortszeit) acht nordkoreanische Individuen sowie zwei Organisationen auf seine Sanktionsliste gesetzt. Ihnen wird Geldwäsche und Cyberkriminalität vorgeworfen. (dab/sda/dpa)

