Südkorea registriert ersten Geburtenanstieg seit neun Jahren

Der Grund für den aktuellen Anstieg der Geburten wird von Experten mit einem post-pandemischen Anstieg an Hochzeiten begründet . Nach dem Aufheben der Corona-Restriktionen, die das soziale Leben beeinträchtigt hatten, ist die Anzahl an Hochzeiten einmalig deutlich angestiegen. Da aussereheliche Kinder in der konservativen Gesellschaft Südkoreas nach wie vor stigmatisiert werden, gelten Hochzeiten als vorrangiger Frühindikator für Veränderungen der Geburtenziffer.

Insgesamt ist die Fruchtbarkeitsrate in Südkorea mit einem Wert von 0,75 jedoch weiterhin die niedrigste weltweit . Der statistische Kennwert gibt an, wie viele Kinder eine Frau durchschnittlich auf die Welt bringt.

In Südkorea ist die Geburtenrate erstmals seit neun Jahren wieder leicht gestiegen. Die südkoreanische Statistikbehörde hat laut vorläufigen Daten im Vorjahr 238'300 Geburten registriert, was einen Anstieg von 3,6 Prozent im Vergleich zu 2023 darstellt.

Bei der UNO stimmen die USA jetzt mit Nordkorea

Am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York weigern sich die USA, Russland am Jahrestag der Ukraine-Invasion als Aggressor zu bezeichnen. Dies sorgt für Konsternation unter westlichen Diplomaten.

Das ungewöhnliche Stimmverhalten der amerikanischen Delegation bei den Vereinten Nationen sorgt für ein Nachbeben. «Ein trauriger Tag für die USA an der UNO», titelten die Kommentatoren des «Wall Street Journal» am Dienstag.