Ein Grossaufgebot aus Polizei und der Antikorruptionsbehörde auf dem Weg zu Yoons Residenz. Bild: keystone

Jetzt hat es geklappt: Südkoreas suspendierter Präsident Yoon festgenommen

Polizisten und Mitarbeiter der Anti-Korruptionsbehörde (CIO) in Südkorea haben mit einem massiven Aufgebot erneut versucht, sich Zugang zu Residenz des suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol zu verschaffen.

Südkoreas suspendierter Präsident Yoon Suk Yeol ist wegen der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts Anfang Dezember in der Hauptstadt Seoul festgenommen worden. Polizisten und Ermittler der Anti-Korruptions-Behörde (CIO) führten Yoon am Mittwochmorgen in seinem Wohnsitz ab, um ihn zur Staatsanwaltschaft zu bringen, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

(sda/dpa)