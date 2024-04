Südkoreas Opposition siegt deutlich bei Parlamentswahl

Die nächste Präsidentenwahl ist für 2027 geplant. Yoon, der die Wahl vor zwei Jahren knapp vor dem DP-Vorsitzenden Lee gewonnen hatte, kann dann nicht mehr wiedergewählt werden. Zwar kann Yoon nach der Präsidialverfassung des Landes wie bisher auch mit einer Mehrheit der Opposition im Parlament weiter regieren. Doch können in diesem Fall wichtige Gesetzesreformen der Regierung blockiert werden. Der Wahlkampf war von gegenseitigen Angriffen der Parteien geprägt. Die DP und andere Parteien riefen dazu auf, ein Urteil über die Regierung zu fällen, der sie unter anderem angesichts steigender Preise für Lebensmittel und andere Güter wirtschaftliche Inkompetenz vorwarfen. Die PPP bat die Wähler, mit ihrem Votum die Reformpolitik der Regierung zu unterstützen und die Opposition in Schach zu halten.

In der viertgrössten Volkswirtschaft Asiens kündigte sich mit dem Erfolg der Opposition eine Fortsetzung der schwierigen politischen Machtverhältnisse an. Yoons Partei hatte auf eine Machtverschiebung zu ihren Gunsten gehofft, damit sie Gesetzesvorhaben leichter durchsetzen kann. PPP-Chef Han Dong Hoon hatte sich bereits über die Ergebnisse von Nachwahlbefragungen verschiedener Sender enttäuscht geäussert, die einen überwältigenden Sieg der Opposition vorausgesagt hatten. Experten sprachen im Fernsehen von einem sich andeutenden Desaster für das Regierungslager. Die Wahl galt als wichtiger Zwischentest für die Regierung unter Yoon.

Bei der Parlamentswahl in Südkorea haben die Wähler der sozialliberalen Opposition eine komfortable Mehrheit beschert und damit zugleich Präsident Yoon Suk Yeol einen schweren Schlag versetzt. Die Demokratische Partei (DP) von Oppositionsführer Lee Jae Myung konnte ihre Stellung als grösste Einzelpartei in der 300 Sitze zählenden Nationalversammlung behaupten, wie südkoreanische Sender in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) berichteten. Durch den Erfolg der Opposition bei der Wahl vom Mittwoch droht dem konservativen Staatschef nun, während seiner noch verbleibenden drei Jahre im Amt innenpolitisch weitgehend handlungsunfähig zu werden.

Oberstes Gericht in Arizona erlaubt Abtreibungsverbot von 1864

In Arizona könnte schon bald ein 160 Jahre altes Abtreibungsverbot wieder in Kraft treten. Das Oberste Gericht des US-Bundesstaats entschied am Dienstag, dass ein Gesetz von 1864 Anwendung finden dürfe, wonach Schwangerschaftsabbrüche selbst in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest untersagt sind. Ausnahmen gelten nur, sollte das Leben der betroffenen Frau in Gefahr sein. Inwieweit das Gesetz vollstreckt werden wird, ist allerdings unklar.