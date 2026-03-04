freundlich
Iran: Swiss Swiss plant Sonderflug vom Oman nach Zürich am Donnerstag

Ein Airbus A340 der Swiss - mit einem Flugzeug dieses Typs ging der dritte und letzte Rückholflug aus Indien in die Schweiz vonstatten. (Archivbild)
Die Swiss plant für Donnerstag einen Sonderflug von Maskat nach Zürich.Bild: KEYSTONE

Für diese Passagiere plant die Swiss einen Sonderflug vom Oman nach Zürich

04.03.2026, 10:4304.03.2026, 10:43

Die Fluggesellschaft Swiss plant für Donnerstag einen Sonderflug von Maskat nach Zürich. Der eingesetzte Airbus A340 wird deswegen am Mittwoch in die Hauptstadt des Omans fliegen.

Mit diesem Flug wolle die Swiss einen Betrag leisten, um den Betroffenen in der schwierigen Situation zu helfen, teilte die Swiss mit. Maskat gehört nicht zu den regulären Destinationen der Fluggesellschaft.

An Bord kommen gemäss Communiqué Fluggäste, die bereits ein Swiss-Ticket besitzen, aber die Rückreise aufgrund der aktuellen Situation nicht antreten konnten.

Weitere Reisende, die sich beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit Aufenthaltsort Oman registriert haben, würden noch am Mittwochmorgen Angaben zur entsprechenden Buchungshotline erhalten. (sda)

Mehr zum Iran-Krieg:

Liveticker
Israel fliegt nächste Angriffswelle auf den Iran ++ Ölpreise steigen deutlich
Iran-Krieg in Bildern
1 / 20
Iran-Krieg in Bildern

USA und Israel haben am 28. Februar 2026 den Iran angegriffen. Diese Aufnahme zeigt den Abschuss einer Rakete von einem Schiff der US-Marine.
quelle: keystone
Passagiere kehren zurück aus Abu Dhabi
Video: ch media
