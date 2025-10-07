wechselnd bewölkt17°
Syrien

Waffenruhe in Syrien nach gewaltsamen Gefechten

Syrian security forces stand guard as residents leave the Sheikh Maqsoud and Achrafieh neighborhoods of Aleppo, Syria, Tuesday, Oct. 7, 2025, following overnight clashes between Syrian government troo ...
Die Streitkräfte Syriens stehen in Nachbarschaften in Aleppo wache. Bild: keystone

07.10.2025, 14:5407.10.2025, 14:54

Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen syrischen Regierungstruppen und Kämpfern der kurdisch-angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) in Aleppo haben sich die Beteiligten der staatlichen Nachrichtenagentur Sana zufolge auf eine Waffenruhe geeinigt.

Syriens Verteidigungsminister Marhaf Abu Kasra bestätigte auf X die Einigung. Er habe sich mit dem SDF-Anführer Maslum Abdi in der Hauptstadt Damaskus getroffen. «Wir haben uns auf eine umfassende Waffenruhe an allen Fronten und Militärstützpunkten im Norden und Nordosten Syriens geeinigt», schrieb er. Die Vereinbarung würde sofort umgesetzt. Die SDF äusserten sich dazu zunächst nicht.

In this photo released by Russian Defense Ministry Press Service, Syrian Defense Minister Murhaf Abu Qasra, center, and Syrian Foreign Minister Asaad al-Shibani, right, attend a meeting with Russian D ...
Der syrische Verteidigungsminister Marhaf Abu Kasra. Bild: keystone

Gegenseitige Vorwürfe

Am Montag hatten SDF-Kämpfer nach Darstellung der Übergangsregierung in Damaskus Kontrollpunkte in der nordsyrischen Stadt angegriffen. Ein Regierungsvertreter sagte der Deutschen Presse-Agentur, daraufhin seien Sicherheitskräfte entsendet worden.

Zuvor hatte die Armee sich entlang der Grenzen zu den von den SDF kontrollierten Gebieten im Norden und Nordosten des Landes neu aufgestellt. Das Verteidigungsministerium erklärte laut Sana, die jüngsten Bewegungen der Armee, «seien Teil einer geplanten Umgruppierung und nicht der Beginn neuer Militäroperationen».

epa12296218 Soldiers affiliated with the Syrian Democratic Forces attend the funeral of senior Kurdistan Workers&#039; Party (PKK) leader Nuredin Sofi in Qamishli, northeast Syria, 12 August 2025. The ...
Die Bewegungen der Armee seien geplante Umgruppierungen. (Symbolbild)Bild: keystone

Die SDF wiesen die Berichte eines Angriffs auf Regierungsposten als falsch zurück. Sie machten die Regierung für die Eskalation vollständig verantwortlich. Sie erklärten, die Zusammenstösse seien «eine direkte Folge der Provokationen» der Regierungstruppen und deren Versuche, mit Panzern vorzurücken.

Tote und Verletzte gemeldet

Ein Mitglied der syrischen Sicherheitskräfte wurde laut Sana bei den Gefechten getötet, drei weitere wurden verletzt. Die Rettungsorganisation Weisshelme gab an, dass ein Zivilist getötet und fünf weitere verletzt wurden. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, Zivilisten angegriffen zu haben. Am Morgen herrschte nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und Anwohnern eine «vorsichtige Ruhe» in Aleppo.

Die SDF kontrollieren weite Teile Nordsyriens. In den von ihnen kontrollierten Gebieten etablierten die SDF während des Bürgerkriegs eine eigene Selbstverwaltung. Mit der Übergangsregierung in Damaskus hatten sie sich Anfang des Jahres auf eine vollständige Eingliederung in die staatlichen Institutionen geeinigt haben. Die Vereinbarung wurde bisher nicht umgesetzt.

Syrien wird derzeit von einer Übergangsregierung geführt. Die Beziehungen zu den Kurden sind angespannt. Bei der jüngsten Parlamentswahl wurde die Wahl in Teilen der kurdischen Gebiete aus «Sicherheitsgründen» verschoben. Die SDF bezeichneten die Wahl als Farce. (sda/dpa)

Themen
Sturz der syrischen Regierung
Syrer feiern auf dem Umayyad-Platz in Aleppo, Syrien.
quelle: keystone / omar sanadiki
Einmaliger Gebrauch: 76. Division Syrien
Video: twitter
Messerstiche: Deutsche Bürgermeisterin lebensgefährlich verletzt
Die neu gewählte Bürgermeisterin der deutschen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, ist lebensgefährlich verletzt in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Sozialdemokratin habe mehrere Messerstiche erlitten, hiess es aus Sicherheitskreisen. Sie schwebe in Lebensgefahr.
Zur Story