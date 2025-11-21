Nicolas Sarkozy schrieb ein Buch über seinen dreiwöchigen Aufenthalt hinter Gittern. Bild: EPA

«Tagebuch eines Häftlings»: Sarkozy veröffentlicht Buch über seine dreiwöchige Haft

Kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy ein Buch über seinen dreiwöchigen Aufenthalt hinter Gittern veröffentlicht.

Das Buch «Le journal d'un prisonier» (Tagebuch eines Häftlings) sei vorbestellbar und ab dem 10. Dezember im Buchhandel erhältlich, teilte Sarkozy auf X mit. «Im Gefängnis gibt es nichts zu sehen und nichts zu tun», schrieb der 70-Jährige.«Leider ist der Lärm dort ständig präsent. Aber wie in der Wüste wird das Innenleben im Gefängnis gestärkt.»

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 21, 2025

Der in der Libyen-Affäre zu fünf Jahren Haft verurteilte Konservative hatte das Pariser Gefängnis La Santé vor eineinhalb Wochen unter Auflagen verlassen können. Er hatte gegen seine Verurteilung in der Affäre um mutmassliche Wahlkampfgelder aus Libyen Berufung eingelegt. Der Berufungsprozess beginnt im März kommenden Jahres. Noch nie erhielt ein früheres Staatsoberhaupt in der jüngeren französischen Geschichte eine so harte Strafe.

Bereits vor Haftantritt hatte Sarkozy angekündigt, während seiner Haft ein Buch über seine Erlebnisse im Gefängnis schreiben zu wollen. Der Ex-Präsident ist bereits Autor etlicher Bücher. (sda/dpa)