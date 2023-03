Ein kurdischer Soldat neben einem syrischen Militärfahrzeug, 2017. Bild: EPA/EPA

Ein Toter bei Drohnenangriff auf US-Stützpunkt in Syrien – USA fliegt Gegenangriffe

Bei einem Drohnenangriff auf einen Militärstützpunkt in Nordsyrien ist nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums ein US-Bürger getötet worden. Der Angriff erfolgte am Donnerstag auf eine Militärbasis nahe der Stadt Al-Hassaka im Nordosten des Bürgerkriegslandes, wie das Pentagon mitteilte.

Nach Ansicht der Geheimdienste sei die Drohne «iranischen Ursprungs». Bei dem Toten handle es sich um einen Mitarbeiter eines Unternehmens, das im Auftrag des US-Militärs tätig sei, hiess es weiter. Fünf US-Soldaten und ein weiterer US-Unternehmensmitarbeiter seien bei dem Angriff verletzt worden.

Das US-Militär habe am Donnerstagabend mit mehreren Luftangriffen reagiert. Ziel seien Einrichtungen von Gruppen in Osten Syriens gewesen, «die mit den iranischen Revolutionsgarden in Kontakt stehen», sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin. Mit diesen «Präzisionsschlägen» solle der Schutz und die Verteidigung der US-Truppen gewährleistet werden. «Keine Gruppe darf unsere Truppen ungestraft angreifen», sagte Austin.

Das US-Militär ist in Syrien in Gebieten im Einsatz, die von der kurdischen Miliz YPG und deren Verbündeten kontrolliert werden. Die amerikanischen Streitkräfte unterstützen dort deren Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der Iran ist im Bürgerkrieg neben Russland der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. (sda/dpa)