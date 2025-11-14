bedeckt10°
Syrien

Syrien Damaskus: Agentur meldet Raketenangriff

KEYPIX - A Syrian security fighter rests in the shade of an armed pickup truck on the outskirts of Sweida province, Syria, Saturday, July 19, 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)
Bild: keystone

Agentur: Raketenangriff in syrischer Hauptstadt Damaskus

14.11.2025, 22:1614.11.2025, 22:16

In der syrischen Hauptstadt Damaskus hat es nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Sana heftige Explosionen gegeben. In einem westlich gelegenen Stadtviertel sei ein lauter Knall zu hören gewesen. Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass drei Explosionen zu hören gewesen seien. Ein Teil eines Gebäudes sei eingestürzt. Sicherheitskräfte hätten das Gebiet abgesperrt.

Sana berichtete unter Berufung auf einen Militärsprecher, es handle sich um einen Angriff. Er sei mit Raketen ausgeführt worden. Sie seien von einer mobilen Abschussplattform abgefeuert worden. Wer hinter dem Beschuss steckt, sei bislang nicht klar. Die zuständigen Behörden arbeiteten daran, die Hintergründe zu klären. Eine Frau ist nach Angaben von Sana leicht verletzt worden. (sda/dpa)

