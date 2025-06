Unbekannte Gruppe reklamiert Anschlag in Syrien für sich

Christen machten vor dem Bürgerkrieg etwa zehn Prozent der syrischen Bevölkerung aus. Viele von ihnen leben heute noch in Grossstädten wie Damaskus und Aleppo, oft in gemischten Vierteln. Die Zahl ist durch Krieg und Vertreibung jedoch stark zurückgegangen.

Bei dem Anschlag waren am Sonntagabend nach Behördenangaben mindestens 25 Menschen getötet und 63 weitere verletzt worden. Die Ermittlungen dauern laut Behörden an. Das Innenministerium hatte zuvor die Terrormiliz Islamischer Staat mit dem Anschlag in Verbindung gebracht.

Die USA treten in den Krieg ein – das Wichtigste in 7 Punkten

Nach Amoklauf kehren Grazer Schüler in ihre Klassen zurück – noch kein Regelunterricht

Knapp zwei Wochen nach dem Amoklauf eines 21-Jährigen in seiner ehemaligen Schule in Graz ist am Montag ein Teil der Jugendlichen wieder an ihre Bildungseinrichtung zurückgekehrt. Regelunterricht fand nicht statt.