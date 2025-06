«Friedliches Syrien aufbauen»: Weisshelme werden in neue syrische Regierung eingegliedert

Ihre Programme für Nothilfe in Syrien würden an das neu gegründete Ministerium für Katastrophenschutz übertragen. «Unsere humanitäre Mission endet nicht mit der Rettung von Menschenleben in Konflikten, sondern geht weiter durch die aktive Teilhabe daran, ein stabiles, wohlhabendes und friedliches Syrien aufzubauen.»

Ein halbes Jahr nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad in Syrien wird die Rettungsorganisation Weisshelme in Strukturen der neuen Regierung eingegliedert. «Diese Eingliederung markiert einen Neuanfang», teilten die Zivilschützer mit.

Zweiter Weinstein-Prozess in New York vor Ende

Der neu aufgerollte New Yorker Strafprozess gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen befindet sich vor dem Abschluss. Von heute an werden in dem Gerichtssaal in Manhattan nach gut sechs Wochen der Verhandlungen die Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung erwartet, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.