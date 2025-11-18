China besteht auf Rücknahme von Taiwan-Aussagen von Japan

Streit mit Japan: China pocht auf Rücknahme von Taiwan-Aussagen

Im Streit zwischen China und Japan um Aussagen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi zu Taiwan hat Peking erneut schwere Vorwürfe erhoben. Das Wesen der Aussagen sei «äussert bösartig» und habe das chinesische Volk verärgert.

Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi. Bild: keystone

Das sagte Aussenamtssprecherin Mao Ning in Peking. China fordere, dass Japan die Äusserungen zurücknehme, sagte sie.

Anfang des Monats hatte Takaichi im Parlament gesagt, dass ein chinesischer Angriff auf Taiwan eine «existenzbedrohende Situation» darstelle, die dazu führen könnte, dass Japan sein Recht auf Selbstverteidigung ausübe.

Das Verhältnis zwischen China und Japan gilt schon lange als schwierig. Takaichi gilt zudem als China-Kritikerin mit politischen Verbindungen nach Taiwan. Peking und Tokio streiten zudem schon lange um Gebiete wie die Diaoyu-Inseln (Japanisch: Senkaku-Insel), zu denen China regelmässig Küstenpatrouillen schickt – so auch nach Takaichis Äusserungen als Machtdemonstration. Chinas Regierung riet nach Takaichis Äusserungen ihren Landsleuten davon ab, nach Japan zu reisen. Zuletzt hatte Peking generell seinen Ton in der Taiwan-Frage gegenüber dem Ausland verschärft.

Auch Japan warnt

Mittlerweile warnt auch die japanische Botschaft in China ihre Landsleute, diese sollten wegen der Berichterstattung in der Volksrepublik überfüllte öffentliche Orte meiden und auf ihre Sicherheit achten.

Japans Aussenminister Masaaki Taira. Bild: keystone

Um den heissgelaufenen Streit abzukühlen, sprachen am Dienstag Japans Leiter der Asien- und Ozeanienabteilung im Aussenministerium, Masaaki Kanai, und sein chinesischer Amtskollege Liu Jinsong in Peking. Kanai sollte darin Japans Position zu den diplomatischen Beziehungen zu China klarstellen, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf Regierungskreise berichtete.

Japans Kabinettschef Minoru Kihara signalisierte unterdessen Offenheit für einen Dialog, nachdem es aus Peking geheissen hatte, es sei kein Treffen zwischen Ministerpräsident Li Qiang und Takaichi während des G20-Gipfels in Südafrika geplant. (sda/dpa)