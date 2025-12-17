Ein taiwanischer Kampfjet. Bild: keystone

Zahl chinesischer Militärflugzeuge um Taiwan auf Rekordhoch

Taiwan hat einen Rekord chinesischer Militärflugzeuge um den ostasiatischen Inselstaat verzeichnet.

Bis einschliesslich 15. Dezember seien in diesem Jahr 3'570 Maschinen verschiedener Typen in das Gebiet um Taiwan eingedrungen, verglichen mit 3'070 im gesamten Jahr 2024, berichtete das Nationale Sicherheitsbüro (NSB) im taiwanischen Parlament in Taipeh.

Darin nicht enthalten waren neun Flugzeuge der Volksbefreiungsarmee, die in den 24 Stunden bis zum 17. Dezember um 6.00 Uhr (Ortszeit) um Taiwan operierten. Fünf davon drangen laut Verteidigungsministerium in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone ein – nicht zu verwechseln mit dem Luftraum.

Taiwans Militär beobachtete zudem die erste Durchfahrt von Pekings neuem Flugzeugträger «Fujian» durch die Meerenge zwischen China und Taiwan (Taiwanstrasse) seit der Indienststellung.

China testet Reaktionsfähigkeit

Der Bericht unterstrich die erhöhte Spannung in der Taiwanstrasse sowie östlich und südlich der Inselrepublik, die Peking für sich beansprucht und an die Volksrepublik China binden will. NSB-Direktor Tsai Ming-yen verwies im Parlament auf 39 «gemeinsame Kampfpatrouillen» chinesischer Marineschiffe. Diese sollten die Alarm- und Reaktionsmuster in der Taiwanstrasse prüfen.

Das Verteidigungsministerium erklärte zudem, dass Peking niemals einem Verzicht auf militärische Gewalt zur Annexion Taiwans abgeschworen habe und weiterhin Militärübungen in der Taiwanstrasse, im Ostchinesischen Meer und im Westpazifik durchführe, um die Verteidigungsfähigkeit der japanischen und taiwanischen Streitkräfte zu prüfen. (sda/dpa)