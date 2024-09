Taylor Swift stellt sich nach TV-Debatte hinter Kamala Harris

View this post on Instagram

Taylor Swift hat die wohl grösste Fanbasis der Welt. In ihrer US-Heimat wird seit längerem darüber spekuliert, ob sie mit ihren treu ergebenen Anhängern die US-Wahlen beeinflussen könnte, indem sie sich für eine Seite ausspricht. 2020 hat Swift erstmals bekannt gegeben, für wen sie stimmt und Joe Biden gegen Donald Trump unterstützt. Zuvor hatte sie sich politisch mit Stellungnahmen jeweils zurückgehalten.

Auch Harris hatte in der Debatte immer wieder darauf hingewiesen, dass sie eine Präsidentin für alle Amerikaner sein wolle und die Spaltung, welche Donald Trump veursache, beenden wolle.

«Ich denke, sie ist eine ruhige, begabte Führungspersönlichkeit und ich glaube, wir können in diesem Land so viel mehr erreichen, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.»

Taylor Swift geniesst einen Ruf als PR- und Kommunikationsgenie, welcher nicht von ungefähr kommt. Und dementsprechend ist es auch nicht überraschend, dass sie jenen Moment für die Bekanntgabe, wen sie in den Präsidentschaftswahlen unterstützen wird, gewählt hat, der Kamala Harris am meisten nützt: Unmittelbar nach der grossen und mit Spannung erwarteten TV-Debatte gegen Donald Trump, wenn die landesweite Aufmerksamkeit ohnehin schon den Kulminationspunkt erreicht.

