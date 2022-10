Elon Musk und das Lavabo. Bild: twitter/elonmusk

Elon Musk bezeichnet sich als Twitter-Chef – und feiert mit einem Lavabo 🤨

Die Zeit drängt. Diese Woche verkündete Elon Musk, dass er den einmal scheinbar bereits geplatzten Deal bis Freitag definitiv über die Bühne bringen möchte. Musste er auch, denn ansonsten hätte es ein Strafverfahren gegeben:

Nun scheint es aber bereits vor der Deadline geklappt zu haben – zumindest wenn man seiner Twitter-Bio glauben will. Musk selbst verkündete die Übernahme in seiner üblichen Unbescheidenheit, indem er seine Beschreibung auf seinem Twitter-Konto in «Chief Twit» änderte:

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht. Weiter zeigt der Tesla-Gründer auch, wie er quasi im Twitter-Hauptquartier einmarschiert. Mit einem Waschbecken. Dazu schreibt er, man soll das Ganze auf sich wirken lassen (wirken lassen = sink in, Waschbecken auf englisch = sink).

Unkonventionell, kreativ, schräg, man nenne es, wie man wolle.

Der schwerreiche Unternehmer bekundet zudem in einem weiteren Tweet, dass er bei Twitter schon zahlreiche tolle Leute getroffen habe.

Zudem schwärmt Musk von den Vorzügen seiner neuesten Akquisition – und übt Medienkritik. Etwas besonders Schönes an Twitter sei, dass es den «Bürgerjournalismus» fördere. Die Menschen seien in der Lage News ohne die Voreingenommenheit des Establishments zu verbreiten.

Zuvor hatte Musk in anderen Kurznachrichten bereits die US-amerikanische «New York Times» und ihre Arbeitsweise kritisiert. (con)