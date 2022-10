Weiter hielt Bremmer fest, dass er seinen wöchentlichen Newsletter über Geopolitik sei 24 Jahren veröffentliche. Er sei stets ehrlich und schreibe, ohne dass er sich beeinflussen lasse – das sei auch in der vergangenen Woche so gewesen.

Das Magazin bezog sich dabei auf die Aussagen des US-Polit-Experten Ian Bremmer. Dieser hatte in einem Newsletter an seine Kunden erklärt, Musk habe ihm erzählt, dass er mit Putin gesprochen habe und dieser ihm auch aufgezeigt habe, wo «die roten Linien des Kremls» seien.

Vergangene Woche sorgt Tesla-Gründer und Multimilliardär Elon Musk für Aufsehen, als er auf Twitter einen rudimentären Friedensplan für den Krieg in der Ukraine präsentierte. Er erntete dafür jede Menge Kritik, Spott und gar Wut – auch vonseiten ukrainischer Politiker, da Musk in seinem Plan vorsah, die Krim Russland zuzuschanzen.

König Charles III. und Camilla werden (erst) im Mai 2023 gekrönt

Der britische König Charles III. wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie findet in der Westminster Abbey in London statt und wird vom Erzbischof von Canterbury geleitet. «Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden», teilte der Palast am Dienstag mit.