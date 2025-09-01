trüb und nass16°
International
Thailand

Thailands Palast gibt Gesundheitsupdate zu Prinzessin Bha

epa10373462 A Thai well-wisher holds a portrait of Thai Princess Bajrakitiyabha as she prays for her recovery, outside the Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok, Thailand, 19 December 2022. Thai ...
Die Thailänderinnen und Thailander hoffen auf eine baldige Genesung von Prinzessin Bha.Bild: keystone

Seit zweieinhalb Jahren im Koma: Thailands Palast gibt Gesundheitsupdate zu Prinzessin Bha

01.09.2025, 07:5401.09.2025, 07:54
Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos in einem Krankenhaus in Bangkok. Nach einer kürzlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands gibt der Palast nun leichte Entwarnung: Der Allgemeinzustand der 46-Jährigen habe sich nach Komplikationen wegen einer Blutvergiftung insgesamt verbessert, hiess es in einer Mitteilung des königlichen Haushaltsbüros. Ihr Blutdruck sei trotz des Absetzens blutdrucksteigernder Medikamente mittlerweile konstant.

Was war passiert?

Es handelte sich erst um die sechste Mitteilung, seit «Princess Bha», wie sie in ihrer Heimat genannt wird, im Dezember 2022 in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen war. Seither liegt sie im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok im Koma. Über ihren genauen Zustand war lange nicht viel bekannt.

In den vergangenen Wochen hat sich der Palast aber nun gleich dreimal geäussert. Am 9. August hiess es, die Prinzessin leide an einer schweren Infektion im Blutkreislauf, was in Thailand grosse Sorge ausgelöst hatte. In einer weiteren Mitteilung zehn Tage später wurde noch keine bedeutsame Besserung verkündet.

Jetzt aber hat sich der Zustand der beliebten Royal offenbar stabilisiert. Die behandelnden Ärzte verabreichten dennoch weiterhin Antibiotika, um die Infektion unter Kontrolle zu halten, hiess es. Zusätzlich kämen medizinische Geräte zum Einsatz, um die Herz-, Lungen- und Nierenfunktion der Prinzessin zu unterstützen.

Grosse Anteilnahme im ganzen Land

Die aktuellen Updates zeigen das riesige mediale Interesse an ihrem Schicksal. Nach ihrem Zusammenbruch hatten immer wieder Menschen vor einem im Krankenhaus aufgebauten Altar mit einem Porträt der Prinzessin gebetet und Blumen niedergelegt. Auch in vielen Tempeln des Landes knieten Thailänder vor ihrem Bildnis.

Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des heutigen Königs Maha Vajiralongkorn (73) und ist seine älteste Tochter. Von 2012 bis 2014 war sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York. Beobachtern zufolge soll Prinzessin Bha seit Jahren zum innersten Kreis des Königs gehören, der noch keinen offiziellen Erben benannt hat. Generell werden bei der Thronfolge jedoch Männer bevorzugt. (sda/dpa)

