Nebel
DE | FR
burger
International
Thailand

Thailand will Kambodschas Armee dauerhaft dezimieren

Thailand will Kambodschas Armee dauerhaft dezimieren

09.12.2025, 07:3309.12.2025, 07:33

Nach dem erneuten Aufflammen eines Grenzkonflikts will Thailand das Militär des Nachbarstaats Kambodscha mit seinen Angriffen einem Medienbericht zufolge langfristig dezimieren. Damit solle die Sicherheit der künftigen Generationen in Thailand gewährleistet werden, zitierte die Zeitung «Bangkok Post» den Generalstabschef des Militärs, Chaiyaphreuk Duangpraphat. Aus Kambodscha hiess es, man werde dem nicht untätig zusehen und sich verteidigen.

Menschen aus Thailand flüchten in ein Evakuierungszentrum.
Menschen aus Thailand flüchten in ein Evakuierungszentrum. bild: keystone

Kambodschas Regierung warf Thailand neue Angriffe im Grenzgebiet vor. Das thailändische Militär habe seinen Beschuss nachts an mehreren Orten fortgesetzt. Einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums zufolge wurden bei einem thailändischen Angriff im Bezirk Thmar Puok in der Provinz Banteay Meanchey zwei Zivilisten getötet, die auf einer Landstrasse unterwegs waren.

Thailand meldet heftige kambodschanische Angriffe

In Thailand berichtete das Nachrichtenportal «Khaosod» auf der Plattform X unter Berufung auf das Militär von heftigen kambodschanischen Angriffen auf thailändischem Hoheitsgebiet, unter anderem mit Mörsern und Artillerie. Kambodscha baue zudem an einem Ort in der Grenzprovinz Trat eine Militärstellung aus, ziehe dort schwere Waffen zusammen und hebe Schützengräben aus.

Die Angaben aus Phnom Penh und aus Bangkok liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Beide Seiten beschuldigen sich seit Sonntag, eine zuletzt geltende Waffenruhe im Grenzgebiet zuerst verletzt zu haben. Auf beiden Seiten der Grenze wurden Anwohner von den Behörden angesichts der jüngsten Angriffe zur Flucht aufgerufen.

Wurzeln des Konflikts liegen in Kolonialzeit

Die südostasiatischen Nachbarländer hatten nach schweren Kämpfen Ende Oktober in Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump ein Waffenruheabkommen unterzeichnet. Doch bereits im November wurde die vereinbarte Feuerpause nach einem neuerlichen Vorfall an der mehr als 800 Kilometer langen Grenze erst einmal ausgesetzt.

Die Wurzeln des Konflikts liegen in der Kolonialzeit, als Frankreich den Grenzverlauf festlegte. Die Regierungen beider Nachbarländer interpretieren diese Grenzziehung aber unterschiedlich. Im Zentrum des Streits steht ein jahrhundertealter Tempel, der seit 2008 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Sowohl der dem Hindu-Gott Shiva gewidmete Tempel als auch das umliegende Gebiet werden von Thailand und Kambodscha beansprucht. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Gefechten zwischen den Streitkräften beider Länder. (sda/dpa)

Mehr zum Konflikt:

Grenzkonflikt eskaliert erneut: Thailand fliegt Luftangriffe auf Kambodscha
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Koffein
1 / 5
Koffein

Bei zu viel Koffein kann es zu einer Koffeinvergiftung kommen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erneute Riesenwellen auf Tenereiffa
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Supreme Court könnte Trumps Machtbefugnisse stärken
Das mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gericht der USA neigt Medienberichten zufolge dazu, die Machtbefugnisse des US-Präsidenten auszuweiten. So könnte die Entlassung einer Kommissarin der Wettbewerbsbehörde FTC durch Donald Trump für rechtmässig erklärt werden, berichteten unter anderem die «New York Times», «Politico» und CNN unter Berufung auf eine Anhörung am Montag. Eine untere Instanz hatte Trumps Vorgehen zuvor als rechtswidrig eingestuft.
Zur Story