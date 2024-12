Explosion bei Festival in Thailand: Drei Tote und Dutzende Verletzte

Bei einer Explosion auf einem Festival im Westen Thailands sind Medienberichten zufolge mindestens drei Menschen getötet und 39 weitere verletzt worden. Den Berichten zufolge soll ein Unbekannter einen improvisierten Sprengsatz nahe einer Tanzbühne geworfen haben. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Provinz Tak nahe der Grenze zu Myanmar. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Kühleres Wetter und abflauende Winde erleichtern den Kampf gegen den zerstörerischen Waldbrand in der kalifornischen Küstenstadt Malibu. Nach Angaben der Behörden konnte etwa ein Fünftel des sogenannten Franklin-Feuers durch einen Grosseinsatz der Feuerwehr erfolgreich eingedämmt werden. Viele Bezirke waren seit Ausbruch der Flammen am Montag evakuiert worden, nun konnten erste Anwohner in einigen Regionen wieder nach Hause zurückkehren.