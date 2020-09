Grossdemo in Bangkok - Forderungen nach mehr Demokratie und Reformen

Tätowiert, Privatpilot, Bayern-Fan: Das ist Thailands Thronfolger Vajiralongkorn

Die Bayern wissen womöglich mehr über den thailändischen Thronfolger als dessen Landsleute in Südostasien. Vajiralongkorn lebt seit Jahren zeitweise in München. Darüber zu berichten ist in seiner Heimat tabu.

Kronprinz Vajiralongkorn ist in Bayern eigentlich eine feste Grösse – aber der thailändische Thronfolger ist immer inkognito dort. Seit Jahren verbringt der 64-Jährige mehrere Monate im Jahr in München und Umgebung. Mal tauchen Fotos von ihm mit riesiger Entourage in Abendsberg beim …