Kein Rudel mehr im Schwarzwald: Einziger Wolfswelpe von Schweizern überfahren

Es war der erste Wolfswelpe seit 150 Jahren im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Erst Ende Juli 2023 wurde er durch eine Fotofalle nachgewiesen. Nun ist der junge Wolf tot. Er wurde von einem Auto überfahren.

Mehr «International»

Hat nicht nur in der Schweiz einen schweren Stand: Der Wolf (Archivbild). Bild: keystone

Es waren drei Schweizer aus dem Kanton Uri, die am Montagabend auf der Schwarzwaldhochstrasse unterwegs waren. Das berichtet die Badische Zeitung. Gegen 20.18 Uhr lief das Jungtier den Schweizern vor das Auto. Es verendete an den Folgen des Unfalls. Den äusserlichen Merkmalen zufolge dürfte es sich um den männlichen Welpen des Schluchsee-Rudels handeln, bestätigte das Umweltministerium in Stuttgart. Der Kadaver werde nun untersucht.

Seit 1866 galt der Wolf in Baden-Württemberg als ausgerottet. Der erste Wolf im Land, der ebenfalls aus der Schweiz kam, wurde 2015 gesichtet - und noch im selben Jahr überfahren. 2017 siedelte sich erneut ein Wolfsrüde im Schwarzwald an, im Sommer 2023 wurde dann der erste Welpe durch eine Fotofalle nachgewiesen. Damit hatte Baden-Württemberg wieder ein Wolfsrudel - bis Montagabend. Ein Rudel würde neben einem Paar per Definition auch Nachwuchs umfassen. (phh) (aargauerzeitung.ch)