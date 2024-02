Die Taube wurde in Mumbai freigelassen. Wann und unter welchen Umständen genau – darüber herrscht Unklarheit. Bild: keystone

Taube soll für China spioniert haben – nun wurde sie aus der Gefangenschaft entlassen

Eine Taube wurde in Indien verdächtigt, für China zu spionieren. Als Folge wurde sie acht Monate lang festgehalten. Nun wurde sie von den indischen Behörden freigelassen. Über ihr Verbleiben zuvor kursieren allerdings unterschiedliche Versionen.

Mehr «International»

Vor rund acht Monaten wurde eine namenlose Taube in Indien festgenommen. Was tönt wie ein schlechter Witz, macht derzeit global Schlagzeilen. Und dabei ist es nicht einmal der erste Fall eines «spionierenden» Tieres, dessen Schicksal es im Gefängnis landen lässt – aber dazu gleich mehr.

Der Leidensweg dieser Taube begann im Mai letzten Jahres, als es in der Nähe eines Hafens in Mumbai gefangen (genommen) wurde. Der Grund für das Misstrauen gegenüber des Tieres: Auf den Flügeln des Tieres befand sich eine Nachricht in chinesischer Sprache. Das sagt die Tierschutzorganisation PETA gegenüber CNN. Dies habe zu dem Verdacht der Spionage geführt und die Polizei veranlasst, den Vogel zu beschlagnahmen.

PETA habe später erfahren, dass das Tier zur medizinischen Untersuchung im Rahmen einer Untersuchung an ein Tierspital in Mumbai geschickt worden sei. Das rief die Tierschutzorganisation schliesslich auf den Plan: «Nachdem PETA Indien erfahren hatte, dass eine Taube im Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hospital for Animals erstaunliche acht Monate lang als Eigentum gehalten wurde, setzten wir uns für die Befreiung des Vogels aus der Gefangenschaft ein», berichtet der PETA-Mitarbeiter.

Die Organisation habe sich an die Polizei in Mumbai gewandt, um «ohne weitere Verzögerung ... die formelle Erlaubnis für das Krankenhaus zu erhalten, die Taube freizulassen». Der Vogel sei schliesslich auf dem Krankenhausgelände vom Chefarzt des Spitals persönlich freigelassen worden, so PETA.

Diese Schilderung widerspricht allerdings früheren indischen Medienberichten, wonach der Vogel in ein Tierheim in Bombay gebracht worden sei. Die Nachrichten mit vermutlich chinesischen Schriftzeichen haben sich demnach auf zwei Ringen befunden, die an den Beinen des Tieres festgemacht waren. Später habe sich herausgestellt, dass es sich um eine «Freiwasser-Renntaube» aus Taiwan handelte, die entkommen und nach Indien gelangt war, heisst es seitens der «Hindustan Times». Mit Erlaubnis der Polizei sei der Vogel zur «Bombay Society for the Prevention of Cruelty to Animals» gebracht worden, deren Ärzte ihn am Dienstag freiliessen. Ein Foto, das via «Hindustan Times» von der Nachrichtenagentur AP zur Verfügung steht, zeigt dabei die Freilassung des Tieres.

Nicht die erste Tauben-Verhaftung

Schon im Jahr 2020 liess die Polizei im indisch kontrollierten Kaschmir eine Taube festnehmen. Auch hier stellte sich später heraus, dass es sich keineswegs um einen ausländischen Feind handelte, sondern dass die Taube einem pakistanischen Fischer gehörte. Nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass der Vogel, der über die stark militarisierte Grenze zwischen den atomar bewaffneten Ländern geflogen war, kein Spion war, wurde er wieder freigelassen.

Im Jahr 2016 wurde ebenfalls eine Taube in Gewahrsam genommen, nachdem sie mit einer Notiz gefunden wurde, in der der indische Premierminister Narendra Modi bedroht wurde.

Doch das Schicksal des Spionage-Verdachts ereilt nicht nur Tauben: Im Jahr 2019 erlangte ein Belugawal internationale Berühmtheit, nachdem er mit einem speziell angefertigten Geschirr mit Kamerahalterungen an der Küste Norwegens gesichtet worden war. Dies veranlasste Experten zu der Annahme, dass der Wal möglicherweise vom russischen Militär trainiert wurde.

Der Wal Hvaldimir im April 2019. Bild: keystone

Was zum Misstrauen gegenüber Hvaldimir, wie das Tier später getauft wurde, beitrug, war der Umstand, dass er alleine unterwegs war. Belugas sind eigentlich gesellige Tiere, die in Scharen jagen und reisen. Hvaldimir, der Wal, wurde hingegen nur alleine aufgefunden und ist dafür bekannt, dass er Booten auf dem Meer folgt. Er tauchte 2023 in schwedischen Gewässern wieder auf. Seither zeigen sich Tierschützer und Meeresexperten besorgt über sein Wohlergehen. (lak)