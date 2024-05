Vogelgrippe-Virus in den USA erstmals auch bei Alpakas nachgewiesen

Vogelgrippe bei Kühen in den USA – die wichtigsten Fragen und Antworten

In den vergangenen Wochen wurde H5N1 in den USA bei mehr als 50 Tierarten festgestellt. Unter anderem wurden Milchkühe befallen. Auch zwei Menschen, die auf Farmen arbeiten, bekamen die Vogelgrippe. Ihr Krankheitsverlauf war gleichwohl mild.

Allerdings war es das erste Mal, dass das Vogelgrippe-Virus bei Alpakas festgestellt wurde. Die Kamelart ist eigentlich in den südamerikanischen Anden heimisch und wird vornehmlich wegen ihrer dichten, weichen Wolle gehalten.

Nach Milchvieh haben sich in den USA nun auch Alpakas nachweislich mit dem Vogelgrippevirus angesteckt. Die US-Veterinärbehörde bestätigte am Dienstag (Ortszeit), dass bei Tieren einer Alpaka-Farm im Bundesstaat Idaho eine hochansteckende Variante des Erregers H5N1 festgestellt worden sei.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Neue Pendler-Statistik zeigt, welche Verkehrsmittel in der Schweiz am beliebtesten sind

13 Kinder mussten ins Spital – hier ist der Eichenprozessionsspinner in der Schweiz verbreitet

Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung

Djokovic deutet private Probleme an und sagt: «Alles ausser Titel wäre unbefriedigend»

Russisches Regiment verschwindet spurlos in den eigenen Reihen

Jury-Beratung im Trump-Prozess: Jury fragt nach Aussagen von zwei Zeugen

Im ersten Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten haben sich die Geschworenen zur Beratung über das Urteil zurückgezogen. Im Verfahren gegen Donald Trump entliess Richter Juan Merchan die Jury nach den obligatorischen Anweisungen an die zwölf New Yorker am Mittwoch aus dem Gerichtssaal, wie mehrere anwesende Journalisten berichteten. Die Geschworenen müssen nun ein einstimmiges Urteil fällen. Normalerweise dauern diese Beratungen zwischen einigen Stunden und mehreren Tagen.