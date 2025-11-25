bedeckt
Zoo in San Diego trauert um 140 Jahre alte Schildkröte

This photo provided by the San Diego Zoo Wildlife Alliance shows Gramma, a Galapagos tortoise and the oldest animal at the San Diego Zoo, eating at the San Diego Zoo in San Diego, Oct. 30, 2024. (San ...
Gramma, eine Galapagos-Schildkröte und das älteste Tier im San Diego Zoo, beim Fressen im San Diego Zoo in San Diego am 30. Oktober 2024.Bild: keystone

25.11.2025, 18:4125.11.2025, 18:41

Als die Schildkröte Gramma auf Galapagos auf die Welt kam, lag der Bürgerkrieg in den USA gerade einmal 15 Jahre zurück und Donald Trumps Grossvater Friedrich war frisch aus Bayern in die Neue Welt aufgebrochen. Das Tier kam zwischen 1928 und 1931 mitten in der Weltwirtschaftskrise in den Zoo von San Diego und ist nun am 20. November laut Angaben des Tierparks im Alter von rund 140 Jahren gestorben.

Wegen ihres hohen Alters sei der Knochen-Zustand der Schildkröte so schlecht geworden, dass die Pfleger sich entschieden hätten, sich von ihr zu verabschieden, heisst es auf der Instagram-Seite des Parks. Die anfangs noch auf Schwarz-Weiss-Fotos abgelichtete «Königin des Zoos» sei am Ende ihres Lebens zu einem dauerpräsenten Social-Media-Star geworden, hiess es weiter. Die «Geschichtszeugin und geliebte Ikone» sei vermutlich das älteste Lebewesen des Zoos gewesen, teilte die Einrichtung mit. (sda/dpa)

