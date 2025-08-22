Rekord in Tschechien: Star-Angler fischt riesigen Wels

Star-Angler Jakub Vágner hat wieder einen Rekord gebrochen. In Tschechien biss bei ihm ein besonders grosser Wels an.

Thomas Wanhoff / t-online

Der bekannte Angler Jakub Vágner hat seinen bislang grössten Fang gemacht. Wie der Tscheche auf Instagram mitteilte, fing er einen 2,72 Meter langen Fisch. Das ist nach seinen Angaben auch ein Rekord in seinem Heimatland.

Erst vor zwei Wochen hatte er ein 2,68 Meter langes Tier aus dem Wasser gezogen. Er habe sich «nicht im Traum» vorstellen können, ein noch grösseres Tier zu fangen. «Eine Länge, die selbst an legendären Orten in Spanien, Italien oder Frankreich selten ist. Doch dieses Mal geschah es hier… in unserer Tschechischen Republik. Und zwar an einem der am meisten befischten Gewässer mit Welsvorkommen bei uns», schrieb er auf Instagram.

Zusammen mit seinem Kollegen Steven habe er den Wels erwischt, eigentlich hätten sie nur ein kleines YouTube-Video machen wollen.

Wo genau er den Fang machte, verriet er aber nicht. Er verwies lediglich auf einen Stausee in Tschechien. Er habe 35 Jahre lang darauf gewartet, die Marke von 270 Zentimetern zu übertreffen. Jakub Vágner ist bekannt aus mehreren Angel-TV-Shows, darunter «Fisch Warrior» und «Big Fish Man». Er reist um die Welt und hält mehrere Weltrekorde. Im vergangenen Jahr machte er bereits Schlagzeilen mit einem Fang eines Welses, der 2,61 Meter misst – bis dahin sein Rekord.

Glückwünsche gab es von seiner Frau, die ebenfalls eine passionierte Anglerin ist: Claudia Darga Vágner schrieb auf Instagram: «Gut gemacht Tata. Unglaubliche Leistung!!!!!!! Ich kenne niemanden, der so hart arbeitet wie du und deshalb verdienst du nur das Allerbeste. Ich kann es kaum erwarten, die Geschichte zu hören, wenn wir wieder zu Hause sind».