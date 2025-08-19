sonnig17°
Hai-Angriff an Strand in Australien: Surfbrett entzwei gebissen

Nicka Atkins Australien Haiangriff beim Surfen
Das Surfbrett des Wassersportlers ist in zwei Teile gebissen worden: Der Strand wurde nach der Hai-Attacke abgeriegelt.Bild: screenshot facebook / nicka atkins

Hai greift Surfer an – plötzlich fehlt ein Stück des Surfbretts

Ein Surfer geniesst die Wellen in Australien. Was er noch nicht weiss: Ein fünf Meter langer Hai hat es auf ihn abgesehen. Kurz darauf ist der Mann in Lebensgefahr.
19.08.2025, 09:5319.08.2025, 09:53
Leon Pollok / t-online
Ein Artikel von
t-online

An der Ostküste Australiens ist ein Surfer mutmasslich von einem Weissen Hai angegriffen worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, ereignete sich die Attacke des rund fünf Meter langen Hais am Montagmorgen am Cabarita Beach im Osten des Landes. Der Strand ist bei Surfern beliebt.

Die lokale Rettungsorganisation Surf Live Saving New South Wales bestätigte den Angriff auf den Surfer. Der Mann fiel plötzlich von seinem Brett und tauchte unter. Sekunden später tauchte er wieder auf. Sein Surfbrett war in der Zwischenzeit von dem Hai in zwei Teile gebissen worden. Fotos zeigten, dass ein Stück des Bretts in der Grösse eines Hai-Mauls fehlte.

Nicka Atkins Australien Haiangriff beim Surfen
Das Surfbrett nach der Hai-Attacke.Bild: screenshot facebook / nicka atkins

Surfer-Legende meldet sich nach Angriff zu Wort

Ein Freund des Angegriffenen schilderte die dramatischen Minuten dem Sender ABC News: «Überall waren nur Kalk und Trümmer zu sehen. Es ging alles so schnell, ich habe das noch nicht richtig verarbeitet.» Sein Freund hatte offenbar grosses Glück: Er überstand den Hai-Angriff unverletzt. Der Strand wurde nach dem Vorfall umgehend abgeriegelt.

Unter einem Instagram-Posting meldete sich Surfer-Legende Kelly Slater zu Wort: «Unglaublich, dass es ihm gut geht», kommentierte der elffache Surf-Weltmeister. «Ein gutes Beispiel dafür, warum ich das Schwimmen im offenen Meer so sehr fürchte.»

Hai-Angriffe kommen im australischen Bundesstaat New South Wales regelmässig vor: Erst Ende Juni war am selben Strand ein 16 Jahre alter Junge durch einen Hai schwer verletzt worden.

Video: watson
