Türkischer Verkehrsminister filmt sich beim Rasen und bekommt Busse

Ein X-Post des türkischen Verkehrsministers geht zurzeit viral. Darauf zu sehen: der Minister beim Autofahren. Unterlegt ist das Ganze mit Volksmusik und Auszügen aus einer Rede von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.
Für Aufruhr sorgte dabei die Anzeige des Tachos, denn dieses zeigte 225 Kilometer pro Stunde an. Fast doppelt so schnell wie erlaubt. Das Video seines Fauxpas postete er selbst. Er verkündete ausserdem, er habe dafür einen saftigen Strafzettel kassiert.
Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025
Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD
In den sozialen Medien hagelt es dafür Häme und Spott, weswegen sich Uraloğlu schliesslich für die Geschwindigkeitsüberschreitung entschuldigte. Er habe, als er den Zustand der Autobahn überprüfen wollte, unwissentlich kurz die maximal erlaubte Geschwindigkeit übertreten, so seine Begründung. Er postete ebenfalls ein Foto des Strafzettels. Dieser betrug 9267 Lira, umgerechnet etwa 180 Franken. Nun wolle er noch vorsichtiger fahren, so Uraloğlu.
(kek)