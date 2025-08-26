freundlich28°
Türkischer Verkehrsminister filmt sich beim Rasen und bekommt Busse

Global Transport Connectivity Forum ISTANBUL, TURKIYE - JUNE 28: Turkish Minister of Transport and Infrastructure Abdulkadir Uraloglu makes a speech during the panel within the Global Transport Connec ...
Abdulkadir Uraloğlu ist der türkische Verkehrsminister.Bild: www.imago-images.de

Der türkische Verkehrsminister Abdulkadir Uraloğlu sorgte auf Social Media für Spott.
26.08.2025, 15:4826.08.2025, 15:48
Ein X-Post des türkischen Verkehrsministers geht zurzeit viral. Darauf zu sehen: der Minister beim Autofahren. Unterlegt ist das Ganze mit Volksmusik und Auszügen aus einer Rede von Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Für Aufruhr sorgte dabei die Anzeige des Tachos, denn dieses zeigte 225 Kilometer pro Stunde an. Fast doppelt so schnell wie erlaubt. Das Video seines Fauxpas postete er selbst. Er verkündete ausserdem, er habe dafür einen saftigen Strafzettel kassiert.

In den sozialen Medien hagelt es dafür Häme und Spott, weswegen sich Uraloğlu schliesslich für die Geschwindigkeitsüberschreitung entschuldigte. Er habe, als er den Zustand der Autobahn überprüfen wollte, unwissentlich kurz die maximal erlaubte Geschwindigkeit übertreten, so seine Begründung. Er postete ebenfalls ein Foto des Strafzettels. Dieser betrug 9267 Lira, umgerechnet etwa 180 Franken. Nun wolle er noch vorsichtiger fahren, so Uraloğlu.

(kek)

