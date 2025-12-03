Die Schweizer Bevölkerung interessierte sich 2025 für Schlagzeilen, Popkultur, Jugendwörter – und hatte viele interessante Fragen. Bild: watson

«Wie viele Zehen hat eine Giraffe?» – das hat die Schweiz 2025 am meisten gegoogelt

Die Schweiz zog mit der Frauen-EM und dem ESC 2025 die Augen der Welt auf sich. Doch wofür interessierten wir uns selbst am meisten? Ein Blick auf die meist­gegoogelten Themen des Jahres.

Allgemeine Suchanfragen

Es war ein turbulentes Jahr, dies zeigen auch die Google-Suchanfragen. Ganz oben auf der Liste steht Charlie Kirk, der bei einem Attentat in den USA ums Leben kam. Beschäftigt hat auch die Naturkatastrophe in Blatten sowie die Geschehnisse rund um den Konflikt zwischen Israel und Iran. Doch nicht nur tragische Schlagzeilen bestimmen die Suchtrends, sondern auch gesellschaftliche Ereignisse wie die Frauen-Fussball-EM oder das ESAF.

Die grimmigen Plüschfiguren Labubus eroberten nicht nur die Schweiz im Sturm. Bild: keystone

Schlagzeilen

Die ersten drei Suchbegriffe der meistgesuchten Schlagzeilen kennen wir bereits. Direkt dahinter folgen Suchanfragen zum Eurovision Song Contest (ESC), der im Mai in Basel stattfand. Vermutlich hat unsere Chefredaktorin die Liste ein bisschen mitbeeinflusst.



Auch die Papstwahl schafft es auf die Liste, ansonsten dominierten negative Schlagzeilen, wie der Air-India-Flugzeugabsturz oder die Messerattacke von Aschaffenburg.

Charlie Kirk Blatten Iran Israel ESC Basel Louvre-Kunstraub Air India Donald Trump Zölle Schweiz Aschaffenburg Nicolas Sarkozy Papstwahl

Persönlichkeiten Schweiz

Die meistgesuchte Persönlichkeit der Schweiz: Bundesrat Markus Martin Pfister, der per 1. April 2025 das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) übernahm, gefolgt von Hazel Brugger, die den ESC in Basel moderierte.

Martin Pfister Hazel Brugger Noah Dettwiler Camille Rast Pia Sundhage Malorie Blanc Zoë Më Belinda Bencic Armon Orlik Livia Peng

Zoë Më vertriatt die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel mit dem Song «Voyage». Bild: keystone

Persönlichkeiten international

Die Netflix-Doku über den deutschen Rapper Haftbefehl kam erst kürzlich heraus – und doch rankt er auf Platz 1 der meistgesuchten Persönlichkeiten international. Auf dem zweiten Platz folgt der US-amerikanischer YouTuber MrBeast, der mit über 450 Millionen Abonnenten den erfolgreichsten Kanal der Plattform betreibt. Rang drei belegt Tech-CEO Andy Byron, der mit dem sogenannten «Kiss-Cam-Skandal» bei einem Coldplay-Konzert international für Aufsehen sorgte.

Der 18-jährige Lamine Yamal vom FC Barcelona begeisterte die Fussballwelt rund um den Globus. Bild: keystone

Serien

An der Spitze der meistgegoogelten Serien steht die True-Crime-Serie «Monster: Die Geschichte von Ed Gein» über den US-amerikanischen Serienmörder, gefolgt von «Squid Game» und «Adolescence».

«Monster: Die Geschichte von Ed Gein» «Squid Game» «Adolescence» «Ginny & Georgia» «White Lotus» «Winter Palace» «Severance8. The Summer I Turned Pretty» «Good American Family» «Kpop Demon Hunters»

Abschiede

Auch in diesem Jahr sind bekannte Persönlichkeiten von uns gegangen. Diese Tode haben besonders viel Aufmerksamkeit erregt:

Diane Keaton verstarb am 11. Oktober 2025. Sie wurde durch ihre Rolle in «Der Pate» (The Godfather, 1972), in dem sie die Rolle der Kay Adams spielte. Bild: keystone

Warum-Fragen

Oft stellen wir Google Fragen, die wir uns im echten Leben nicht trauen. Oder einfach Dinge, die wir schlichtweg nicht wissen. Eine kleine Auswahl davon:

Warum brennt es in Los Angeles? Warum ist der Himmel so trüb? Warum wird Cucurella ausgebuht? Warum greift Israel den Iran an? Warum spielt Alisha Lehmann nicht bei der EM? Warum ist Australien beim ESC? Warum will Trump Grönland? Warum muss Sarkozy ins Gefängnis? Warum nehme ich nicht ab? Warum ist Elton nicht mehr bei «Wer weiss denn sowas»?

Seit dem EM-Viertelfinale 2024 zwischen Deutschland und Spanien, als sein vermeintliches Handspiel im Strafraum nicht geahndet wurde, wird Marc Cucurella auf deutschem Boden konsequent ausgepfiffen. Bild: keystone

Wie-Fragen

Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch? Wie alt ist der neue Papst? Wie viele Kühe gibt es in der Schweiz? Wie viele Zehen hat eine Giraffe? Wie viele Menschen waren auf dem Mond? Wie viele Bilder verkaufte van Gogh zu Lebzeiten? Wie viele Kanten hat ein Würfel? Wie viele Kardinäle gibt es? Wie viele Gänge am ESAF? Wie alt ist Zahide?

Was-Fragen

Was bedeutet «6-7»?

Was bedeutet Tralalero Tralala?

Was für Tiere sind Argonauten?

Was ist demisexuell?

Was ist das Symbol für Gold im Periodensystem?

Was bedeutet Sigma?

Was bedeutet QR?

Was ist Meta AI bei Whatsapp?

Was entsteht beim Abbrennen von Feuerwerk?

Was bedeutet Goonen?

Was zur Hölle bedeutet «Tralalero Tralala»? Und was ist «Goonen»?

Zum Glück weiss Google Bescheid: Tralalero Tralala ist ein Begriff aus dem Internet-Trend «Italian Brainrot». Es ist die Bezeichnung für eine KI-generierte Figur, die wie ein Hai aussieht, aber statt Flossen Füsse hat und Sneaker trägt. Der Begriff selbst hat keine wörtliche Bedeutung. «Goonen» ist ein Slang-Begriff für Selbstbefriedigung, der vor allem in der Jugendsprache verwendet wird.

Tintenfische haben übrigens drei Herzen – ein zentrales Herz, welches Blut durch den Körper und zum Kopf pumpt, und zwei weitere, welche Blut durch die Kiemen zirkulieren lassen. Diese Extra-Herz-Power brauchen sie, um ihren Körper auch bei schnellen Bewegungen ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen.

Und noch ein Fun Fact: Ihr Blut ist blau, weil es Kupfer statt Eisen zur Sauerstoffbindung nutzt. (cst)