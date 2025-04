Türkische Opposition ruft zu Einkaufsboykott auf

Özgur Özel ist Chef der grössten türkischen Oppositionspartei CHP und ruft seine Anhänger zu einem Boykott auf. Bild: imago

Der Chef der grössten türkischen Oppositionspartei CHP hat zu einem Einkaufsboykott am Mittwoch aufgerufen, um gegen die Festnahme von Studenten nach der Verhaftung des populären Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu zu protestieren. «Hören Sie auf, einzukaufen! Supermärkte, Onlineshopping, Restaurants, Tankstellen, Cafés, Rechnungen – kaufen Sie nichts», erklärte der CHP-Chef Özgür Özel am Dienstag im Onlinedienst X.

«Ich fordere alle auf, ihre Macht als Verbraucher zu nutzen und sich an diesem Boykott zu beteiligen.» Özel erklärte, dass 301 Studenten bei den Protesten gegen die Verhaftung Imamoglus festgenommen worden seien. Der CHP-Chef hatte bereits dazu aufgerufen, Dutzende türkische Unternehmen und Gruppen zu boykottieren, die der Regierung nahestehen sollen.

Imamoglu, der als grösster innenpolitischer Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt, war am 19. März festgenommen worden. Später ordnete ein Gericht Untersuchungshaft wegen Korruptionsvorwürfen an. Imamoglu weist die Vorwürfe zurück. Das Vorgehen gegen den populären Oppositionspolitiker löste die grösste Protestwelle in der Türkei seit 2013 aus, am Samstag gingen in Istanbul hunderttausende Menschen gegen die Regierung von Erdogan auf die Strasse. (sda/afp)