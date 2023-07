So luxuriös reist Putin in seinem Sonderzug

Hinzu kommen Wagen, in denen Autos geparkt sind, die den Präsidenten und sein Gefolge vom Bahnhof zum Ziel bringen und sogar mehrere Restaurants und Besprechungsräume. Aus den Plänen und Dokumentationen, die den Rechercheuren vorlagen, gingen aber keine Details über die Abteile hervor, in denen Putin arbeitet oder schläft. Laut «Dossier Center» sei die Firma Zirkon derzeit dabei, ein Multimedia-Zentrum einzubauen und zwei weitere Luxuswaggons zu planen – mit mehreren Abteilen und einer Bar.

Bislang waren meist nur Aussenaufnahmen des Zuges zu sehen gewesen, der 6,8 Milliarden Rubel (etwa 70 Millionen Euro) gekostet haben soll. Jetzt kamen Einzelheiten ans Tageslicht. So soll der Präsident einen eigenen Kosmetiksalon an Bord haben. Um sich auf längeren Reise auspowern zu können, befindet sich laut Recherchen auch ein Fitnessstudio in einem der Waggons. Und noch eine Annehmlichkeit wartet auf den «Chefpassagier», wie der Chef der Zuggesellschaft, Wladimir Lulaew, Putin nennen soll: ein Hammam – ein türkisches Bad.

The Heidi Takes It All: Dieser Film zeigt die Abgründe hinter GNTM

Letzte Ariane-5-Rakete ins All gestartet – Europas Raumfahrt in einer misslichen Lage

Die letzte europäische Ariane-5-Trägerrakete ist in den Weltraum abgehoben - doch für die europäische Raumfahrt ist das kein Grund zum Jubeln. Denn nach dem Start der Rakete in der Nacht zum Donnerstag vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana fehlen Europa nun vorerst die Mittel, um grosse Satelliten ins All zu befördern. Und auch bei den leichteren Satelliten gibt es derzeit Probleme.