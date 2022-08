Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Als Reaktion auf die negative Kritik rief die ukrainische Journalistin Zoya Zwynyatsckiwska den Hashtag #SitLikeAGirl ins Leben . Sie ermutigte andere Frauen, sich zur Unterstützung der First-Lady in die gleiche Pose zu werfen.

Die Porträts lösten noch am Tag der Veröffentlichung eine Debatte aus . Einige lobten das Paar, das für globale Unterstützung plädierte. Andere kritisierten, dass die Bilder den Krieg romantisierten oder dass die Bilder in der «Vogue» – der Modezeitschrift schlechthin – erschienen sind.

Das Titelbild ist nur eines von vielen Porträts, welche die Star-Fotografin Annie Leibovitz von der ukrainischen First-Lady schoss. Weitere Bilder zeigen die 44-Jährige neben ukrainischen Soldatinnen sowie in inniger Umarmung mit ihrem Ehemann.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Olena Selenska sitzt mit breiten Beinen auf den Stufen der Kiewer Metro. Hinter ihr klemmen Sandsäcke in Marmorsäulen. Ihre Hände sind gefaltet, der Blick in die Kamera gerichtet.

#SitLikeAGirl – die Geschichte hinter dem Hashtag und was Olena Selenska damit zu tun hat

Die Brutalität des Massakers von Butscha liegt jetzt in konkreten Zahlen vor

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Russland mit grösserer Truppenverschiebung – so präsentiert sich die Lage in der Ukraine

Seit 175 Jahren wird in der Schweiz Bahn gefahren – Zeit für die besten Retrobilder

Bund gerät bei Strom-Fragen weiter in die Kritik: «Verschwenden eine Unmenge an Energie»

Ab in die Parallelgesellschaft: Corona-Skeptiker planen die Revolution von unten

Erwischt! So sieht Eifersucht aus – in 24 lustigen Bildern

Im Internet bestellen: 23 Mal Vorstellung vs. Realität

Selenskyj: «Der Krieg muss mit der Befreiung der Krim enden» – das Nachtupdate ohne Bilder

Nach Explosionen auf einer russischen Luftwaffenbasis auf der Krim hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten eine Heimholung der verlorenen Halbinsel versprochen. «Die Krim ist ukrainisch, und wir werden sie niemals aufgeben», sagte er am späten Dienstagabend in Kiew. Dem ersten verfügbaren Bildmaterial zufolge richteten die Detonationen auf dem Stützpunkt Saki im Westen der Krim schwere Schäden an.