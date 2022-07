«Teilweise behämmert» – das «Vogue»-Cover mit Selenska erntet Kritik

Die «Vogue» war sich bewusst, dass es für das Shooting Kritik geben wird. «Es ist seltsam, in ein und demselben Gespräch über die ukrainische Vernichtung und ukrainische Mode zu sprechen», schreibt Autorin Rachel Donadio im Artikel zur Bildstrecke. Sie betont aber auch, dass diese «kognitive Dissonanz» die Realität der aktuellen Ukraine sei. Man könne in Kiew in einem Café Matcha trinken, während eine Stunde weiter in Butscha Massengräber ausgehoben würden. (ohe)

In den sozialen Netzwerken bekommt neben Fotografin Leibovitz auch das Präsidentenpaar sein Fett weg. Auf Twitter schreibt eine Nutzerin: «Jeden Tag sterben zahllose ukrainische Soldaten und Selenskyj so: Lasst uns ein ‹Vogue›-Shooting machen.» Eine andere Stimme kritisiert den Glamour im Krieg: «Familien haben ihr Hab und Gut verloren und die ‹Vogue› glamourisiert den Krieg – unglaublich.»

Es ist der erste öffentliche Auftritt des Ex-Präsidenten Donald Trump in Washington seit dem Ende seiner Amtszeit. Als der 76-Jährige am Dienstagnachmittag zum Abschluss einer Tagung der von seinen früheren Wahlkampfmanagern gegründeten Denkfabrik America First Policy Institute in der US-Hauptstadt vor das Rednerpult tritt, macht er deutlich: Trump sieht die USA nach 18 Monaten demokratischer Biden-Regierung am Boden – und bringt sich selbst als möglichen Retter ins Spiel.