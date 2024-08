Dreht Olaf Scholz der Ukraine den Geldhahn zu? Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kiew hoffe, «dass die Bundesregierung Wege zur Finanzierung unserer gemeinsamen Sicherheitsbedürfnisse für dieses Jahr» finden werde. Militärhilfen für die Ukraine seien eine Investition in die Sicherheit und eine Friedensversicherung für Europa, sagte der Botschafter.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev , sagte der «Bild am Sonntag» indes: «Die Sicherheit Europas hängt von der Fähigkeit und dem politischen Willen Deutschlands ab, weiterhin eine Führungsrolle bei der Unterstützung der Ukraine zu spielen.»

Auch der FDP-Politiker Gert Wöllmann , Landesvorstand der Partei in Hamburg , schrieb auf X: «Wäre es vielleicht möglich, dass die 'Ampel' ihre Kommunikation bzgl. der finanziellen und militärischen Unterstützung der Ukraine ihrer kritischen Situation entsprechend anpasst und auf Verlässlichkeit umstellt? Die Verunsicherung hilft nur Putin.»

Kritik ruft derweil insbesondere die Kommunikation der Ampelregierung hervor . So erklärte der Sprecher des ukrainischen Aussenministeriums, Heorhiy Tyhiy, gegenüber der staatlichen ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform: «Berichte, dass Deutschland angeblich die Militärhilfe für die Ukraine einstellt, sind falsch.» Es handele sich um «Manipulationen».

Scholz und die Ampel führten «bei der Ukraine ein beispielloses Schauspiel der Scheinheiligkeit auf», so Gädechens. Einerseits verspreche der Kanzler immer wieder, «die Ukraine militärisch so zu unterstützen, wie es nötig ist». Andererseits wolle er jetzt «der Friedenskanzler» sein. Beides führe zu der jetzigen Situation, sagte er weiter.

CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gädechens kritisierte in der FAS: «Von heute auf morgen frieren Olaf Scholz und seine Ampel die finanzielle und damit militärische Unterstützung der Ukraine ein.»

Die endgültige Entscheidung über die Kürzung der Ukraine-Hilfen muss bis Ende des Jahres getroffen werden. Im November stimmt der Bundestag über den Haushalt für 2025 ab. Bis Ende des Jahres soll auch eigentlich der Topf der G7-Staaten aufgelegt sein – so zumindest die Hoffnung. Ob der Zeitplan jedoch gehalten werden kann, ist offen.

Michael Roth (SPD) , der Vorsitzende des auswärtigen Ausschusses, hält den Milliardenkredit dennoch für einen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sollte der Ukraine das gesamte eingefrorene russische Staatsvermögen zur Verfügung gestellt werden, sagte er der «Süddeutschen Zeitung». «Das kostet den Bundeshaushalt keinen einzigen Euro.»

Vor allem zeitliche und rechtliche. So gibt es rechtliche Bedenken, ob die Zinszahlungen aus dem eingefrorenen Vermögen für die Ukraine-Hilfe genutzt werden können. Auch gibt es die Sorge vor Vergeltungsmassnahmen durch Russland , etwa dass Firmen aus EU-Ländern dort zwangsenteignet werden.

Die Bundesregierung will die Ukraine-Hilfe künftig allerdings auf anderem Wege finanzieren. So sollen – wie von der G7-Staatengruppe kürzlich vereinbart – eingefrorene russische Vermögenswerte für die Unterstützung der Ukraine genutzt werden. Demnach soll Kiew ein 50-Milliarden-Dollar-Kredit aus dem erwirtschafteten Zinsertrag erhalten.

Auch für über 2024 hinaus sollen Milliarden an die Ukraine fliessen. Der deutsche Haushalt sieht jedoch vor, die Ukraine-Hilfen im Jahr 2025 auf etwa vier Milliarden Euro zu halbieren. Diese Mittel stammen derzeit aus dem Bundeshaushalt.

Allerdings teilte das Bundesministerium der Finanzen (BMF) am Samstag mit, es sei «bereit, bis dahin die kurzfristige Bereitstellung weiterer Mittel zu prüfen». Dazu müssten die «zusätzlichen Bedarfe konkret gemeldet und nachvollziehbar sein, um allen haushaltsrechtlichen Regeln zu entsprechen und den Deutschen Bundestag auf dieser Basis um eine Genehmigung bitten zu können». Der Ball liegt offenbar nun wieder beim Verteidigungsministerium.

Laut dem Schreiben, über das die FAS berichtete, stünden in der aktuellen Haushaltsplanung hinaus über die bislang schon zugesagten Summen hinaus keine weiteren Gelder bereit.

Nein. Denn für dieses Jahr hatte die Ampelkoalition rund acht Milliarden Euro an Hilfen für die Ukraine eingeplant. Doch bereits Anfang Juli sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius, die Mittel seien «weitgehend verausgabt und gebunden».

Was stimmt denn nun? T-Online beantwortet die wichtigsten Fragen zur Diskussion um die Ukraine-Hilfen der deutschen Regierung.

Die Bundesregierung gibt einem Medienbericht zufolge angeblich keine zusätzlichen Gelder für die militärische Unterstützung der Ukraine mehr frei – zumindest vorerst. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) unter Berufung auf einen Brief von Finanzminister Christian Lindner (FDP) vom 5. August. Aus dem Finanzministerium heisst es aber nun, die Hilfen könnten doch weiterfliessen.

Wirbel um Milliardenzahlungen an die Ukraine: Laut einem Schreiben aus dem deutschen Finanzministerium möchte die Regierung die Hilfen einstellen. Doch was steckt wirklich dahinter?

