Ex-Wagner-Söldner «wechselt» vor laufender Kamera zur Ukraine

Wenig überraschend hat Wagner-Chef Prigoschin keine Freude an dem veröffentlichten Video. Er bezeichnet Ismailow in einer Mitteilung auf seinem Telegram-Kanal als «Verräter». Und erklärt, was dem Überläufer droht, sollten ihn seine Ex-Kollegen in die Hände kriegen: Eine «Strafe, die den Wagner-Traditionen entspricht». Im Jargon der als äusserst brutal bekannten Söldnergruppe dürfte damit die Hinrichtung gemeint sein.

Das Freiwilligenkorps ist eine Einheit, die offiziell eigenständig für die ukrainische Seite (oder vielmehr: gegen Russland) im Krieg kämpft. In der Einheit kämpfen regierungsfeindliche Russen aus verschiedenen Beweggründen gegen das eigene Land. Vor kurzem sorgte das RDK für Aufsehen, als es auf russischem Staatsgebiet in der Region Belgorod versuchte, Dörfer zu erobern.

Ursprünglich wurde er im Rahmen der Wagner-Rekrutierungen aus russischen Gefängnissen zum Kampf im Dienst der Prigoschin-Armee «bewegt». Söldnerchef Prigoschin hätte ihn persönlich rekrutiert, so Ismailow damals. Nun hätte der Kriegsgefangene in einem Deal mit ukrainischen Soldaten, die von Russland gefangen genommen wurden, ausgetauscht werden sollen.

Im Süden der Ukraine häufen sich derzeit die Angriffe der ukrainischen Armee auf von Russland besetzte Orte. Ob es sich dabei um die gross angekündigte Gegenoffensive handelt, bleibt aber weiter unklar.

Gegenwärtig findet die Offensive nicht an einem Ort konzentriert statt, sondern an mehreren, verstreuten Ortschaften. Der britische Geheimdienst gab am Montag an, dass die Kämpfe weiterhin an mehreren Abschnitten der Front weitergingen.