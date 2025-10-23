Wolkenfelder, kaum Regen
Ukraine-Krieg: Russische Soldaten töten auf Befehl Zivilisten

Eine russische Einheit soll in der Stadt Pokrowsk auf Zivilisten geschossen haben. Ein Funkspruch offenbart, dass es einen Befehl gab.
23.10.2025, 22:1523.10.2025, 22:15
Thomas Wanhoff / t-online
Ein Artikel von
t-online

Nahe der umkämpften Stadt Pokrowsk hat ein russischer Kommandant seinen Soldaten offenbar befohlen, auch auf Zivilisten zu schiessen. Der ukrainische Geheimdienst HUR hat abgefangene Funksprüche veröffentlicht, in denen nach Angaben des Dienstes entsprechende Anweisungen zu hören seien. Das berichten mehrere ukrainische Medien. Aus Russland gab es keine offizielle Stellungnahme.

Russische Truppen feuern in Richtung der ukrainischen Stadt Pokrowsk.
Russische Truppen feuern in Richtung der ukrainischen Stadt Pokrowsk.bild: imago

Demnach habe der Kommandant über Funk gesagt, dass seine Truppen «niemanden durchlassen sollen, der ihnen im Weg ist, alle mit zivilem Gepäck, vernichtet sie», heisst es in der Funkverkehr-Aufnahme. Nach Angaben der ukrainischen Zeitung «Kyiv Independent» soll es sich um den Kommandeur der russischen 30. Separaten Motorisierten Infanteriebrigade handeln, der die Anweisung gab.

Ukrainische Armee-Einheiten hatten am Montag ein Video auf Telegram veröffentlicht, in dem russische Truppen hinter die ukrainischen Linien bei Pokrowsk gelangten und mehrere unbewaffnete Zivilisten getötet haben sollen.

Das mutmassliche Kriegsverbrechen im Krisengebiet der Frontlinie in der Oblast Donezk wurde erstmals am 19. Oktober vom ukrainischen Freiwilligen Denis Khristow gemeldet, der Zivilisten aus Frontsiedlungen evakuiert und seine Arbeit in den sozialen Medien dokumentiert.

Die Stadt Pokrowsk ist seit Monaten schwer umkämpft.
Die Stadt Pokrowsk ist seit Monaten schwer umkämpft. bild: AP/dpa

In einem Telegram-Beitrag teilte Khristow ein Video, das ihm von in Pokrowsk kämpfenden Soldaten gegeben worden war und das die Opfer des russischen Angriffs zeigt. Der Vorfall soll sich neben einer Eisenbahnstrecke ereignet haben, die durch Pokrowsk führt. In dem Video sind zwei leblose Körper zu sehen, eine dritte weibliche Person scheint verletzt zu sein und wird von einem Mann weggetragen.

Die ukrainische Armee sprach von einer Infiltrierung durch russische Soldaten im Zentrum der Stadt. Sie hätten bei ihrer Mission internationale Menschenrechte verletzt und mehrere Zivilisten getötet.

Es sei derzeit unmöglich, Verletzte aus der Stadt zu bringen, hiess es weiter. Russische Drohnen würden jedes Gefährt angreifen, das in die Stadt fährt oder herauskommt. Freiwillige Helfer hätten weitgehend Fahrten in die Stadt unterbrochen. Auch die Polizeieinheit «Weisse Engel», die auf Rettungen aus besonders gefährlichen Situationen spezialisiert ist, würde Pokrowsk meiden, berichtet der «Kyiv Independent».

Mehr zum Thema:

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten nutzen perfiden Verkleidungstrick
Auf Facebook teilenAuf X teilen
