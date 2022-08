Der Tod der Tochter des russischen Ideologen Alexander Dugin bei einer Autoexplosion in der Nähe von Moskau hat in Russland eine Welle der Empörung losgetreten – und sorgt offenbar für Rachegedanken. Nachdem unter anderem der Anführer der Separatistenhochburg Donezk, Denis Puschilin, die Ukraine beschuldigt hatte, für das Attentat an Daria Dugina verantwortlich zu sein, hetzen nun auch russische Medien gegen das Land. Allen voran der TV-Sender, bei dem Alexander Dugin Chefredakteur ist.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Landsleute mit Blick auf fast ein halbes Jahr Kampf gegen die russische Invasion zum Zusammenhalt aufgerufen. «Für den Sieg der Ukraine müssen wir kämpfen, es gibt noch viel zu tun, wir müssen standhalten und noch viel ertragen, leider auch viel Schmerz», sagte Selenskyj in einer am Samstagabend verbreiteten Videobotschaft. In der kommenden Woche, am 24. August, feiert das Land seinen Unabhängigkeitstag.