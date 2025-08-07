freundlich15°
Wind hilft Feuerwehr beim löschen des Waldbrandes in Südfrankreich

epa12287260 Flames engulf a forested area during a wildfire in Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Aude department, France, 06 August 2025. Some 16,000 hectares have been burned so far and at least one pe ...
Seit dem Dienstagabend brennen in Südfrankreich 16'000 Hektar Land.Bild: keystone

Waldbrand in Südfrankreich: Schwacher Wind hilft Feuerwehr

07.08.2025, 10:0807.08.2025, 10:08
Der riesige Flächenbrand in Südfrankreich greift nicht mehr ganz so stark um sich. Die Ausbreitung sei langsamer geworden, teilte die örtliche Präfektur am Morgen mit.

Ohne Wind und mit niedrigeren Temperaturen seien die Wetterbedingungen in der Nacht günstig gewesen. Man hoffe, den in Ribaute ausgebrochenen Brand im Tagesverlauf in den Griff zu bekommen, sagte Christophe Magny von der Feuerwehr im Sender BFMTV.

Drohnenaufnahme des Flächenbrandes Frankreich

Video: extern/Reuters

Seit Dienstagnachmittag hat sich das Feuer im französischen Département Aude über 16'000 Hektar ausgebreitet. «Seit 1949 ist dies zweifellos das Feuer, das die meisten Hektar Land zerstört hat», sagte Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau. 15 Gemeinden sind von dem Brand betroffen. Mehr als 2'100 Feuerwehrleute kämpfen noch immer gegen die Flammen. Eine Seniorin starb bei dem Brand, mehrere Menschen wurden verletzt. Drei Personen werden noch vermisst.

Ribaute liegt in der südfranzösischen Region Okzitanien, etwa zwischen Narbonne und Carcassonne. In den bergigen Corbières hatte das Feuer bedingt durch Trockenheit und starken Wind rasch um sich gegriffen. Noch ist unklar, wie der Brand entstanden ist. (sda/dpa)

Drohnenaufnahme Flächenbrand Frankreich
Video: extern
