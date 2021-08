International

Bürgermeister von ukrainischer Grossstadt mit Schussverletzung tot aufgefunden

In der Ukraine ist der Bürgermeister der Grossstadt Krywyj Rih, Konstantin Pawlow, mit einer Schussverletzung tot aufgefunden worden.

«Heute untersuchen wir drei Versionen: Mord, Selbstmord und ebenso den fahrlässigen Umgang mit Waffen», sagte der Chef der Polizei des Gebiets Dnipropetrowsk, Anatoli Schtschadilo, am Montag auf einer Pressekonferenz. Pawlow wurde neben seiner Waffe gefunden.

Unter anderem würden auch die Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet, hiess es. Pawlow gehörte der russlandfreundlichen Partei Oppositionsplattform für das Leben an, die in den vergangenen Monaten unter starkem Druck der Regierungsorgane stand.

Der 48-Jährige war erst im Dezember zum Bürgermeister der Industriestadt mit über 600'000 Einwohnern gewählt worden. In der rund 350 Kilometer südöstlich von der Hauptstadt Kiew gelegenen Provinzstadt ist Präsident Wolodymyr Selenskyj aufgewachsen. Selenskyj kündigte in sozialen Netzwerken an, dass er die Ermittlungen persönlich kontrollieren werde. (sda/dpa)

