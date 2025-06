Mit einer beispiellosen Geheimdienstoperation auf russischem Boden hat die Ukraine Dutzende russische Militärflugzeuge ausser Gefecht gesetzt. Bild: keystone

Unter den Augen des Kreml – wie die «Operation Spinnennetz» geplant wurde

Die ukrainische «Operation Spinnennetz» erschüttert Russland. Mindestens vier Flugfelder wurden zum Ziel von Drohnen. Die Schäden für die russische Luftwaffe sind immens. Wie ist der Ukraine die Operation gelungen?

Simon Cleven / t-online

Der 1. Juni 2025 markiert eine Zäsur im Ukraine-Krieg. Mit einer beispiellosen Geheimdienstoperation auf russischem Boden hat die Ukraine Dutzende russische Militärflugzeuge ausser Gefecht gesetzt. Die Schäden für die russische Luftwaffe und die strategischen Kapazitäten der Kremltruppen sind immens, auch wenn es bislang kein abschliessendes Bild dazu gibt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feierte den Angriff in den sozialen Medien und schrieb von einem «absolut brillanten Ergebnis».



Selenskyj gab zudem Hinweise auf die Planung, Vorbereitung und Ausführung der auf den Namen «Spinnennetz» getauften Operation. Er wies den verantwortlichen Geheimdienst SBU an, bald weitere Details publik zu machen: «Natürlich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles offenbart werden, aber dies sind ukrainische Aktionen, die zweifellos in die Geschichtsbücher eingehen werden.» Doch wie ist der Ukraine dieser verheerende und hochkomplexe Schlag gelungen? Was bislang bekannt ist.

Die Planung

Laut dem ukrainischen Präsidenten liegt der Start der Planungen «ein Jahr, sechs Monate und neun Tage» zurück. Ab etwa Mitte November 2023 also nahm die Idee des Angriffs zunehmend Gestalt an. «Man kann mit Sicherheit sagen, dass dies eine absolut einzigartige Operation war», so Selenskyj. Er selbst habe den Angriff vor mehr als anderthalb Jahren autorisiert, erklärte der Präsident. Federführend war dabei SBU-Chef Wassyl Maljuk.

Der Start der Planungen datiert damit auf eine für die Ukraine innen- wie aussenpolitisch turbulente Zeit. Im November 2023 hatte der damalige Armeechef Walerij Saluschnyj in einem Artikel für den britischen «Economist» von einer Pattsituation im Krieg gesprochen, was ihm scharfe Kritik einbrachte und zu einem Konflikt mit Selenskyj führte. Im Februar 2024 entliess Selenskyj ihn und ernannte Oleksandr Syrskyj zum neuen Armeechef.

Gleichzeitig rückten in dieser Zeit einmal mehr die ukrainischen Geheimdienste in den Fokus. Zum einen führte der SBU diverse Drohnenangriffe in Russland durch, die Flugabwehrsysteme und Fliegerbasen ins Visier nahmen. Zum anderen brachten Recherchen der «Washington Post» und des «Spiegel» im Herbst 2023 ukrainische Geheimdienste mit Dutzenden Attentaten in Russland sowie dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee vom September 2022 in Verbindung. Wer für die Explosionen tatsächlich verantwortlich war, ist bislang nicht bekannt.



Die Vorbereitung

Die Vorbereitungen der «Operation Spinnennetz» unterlagen strengster Geheimhaltung und waren hochkomplex. Die Ukrainer nahmen vier Luftwaffenstützpunkte in Russland ins Visier: Olenja, Iwanowo, Djagilewo und Belaja. Olenja liegt hoch im Norden in der Region Murmansk, rund 2'000 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Basis Belaja befindet sich in Sibirien, nordwestlich von Irkutsk, und damit mehr als 4000 Kilometer hinter der Grenze. Es war der erste Schlag der Ukrainer in Sibirien, Olenja war bereits früher zum Ziel ukrainischer Angriffe geworden. Die Stützpunkte Iwanowo und Djagilewo liegen etwa 500 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Video: extern/Reuters / Eyepress Die Schäden Die Folgen des ukrainischen Angriffs sind für Russland potenziell verheerend. Insgesamt 41 Flugzeuge sollen auf den vier Basen getroffen worden sein, ersten Berichten zufolge wurden mindestens zehn davon vollständig zerstört. Zu den getroffenen Maschinen zählen laut SBU-Angaben Bomber der Typen Tu-95 und Tu-22M3 sowie ein Aufklärungsflugzeug vom Typ A-50 und Transportflugzeuge. Erste Satellitenbilder scheinen dies weitgehend zu bestätigen. Aufnahmen, die vom Unternehmen Umbra Space bereitgestellt und vom Geodaten-Spezialisten Chris Biggers geteilt wurden, zeigen Zerstörungen am Stützpunkt Belaja. Demnach wurden dort wohl drei Tu-95MS-Bomber sowie mindestens ein Tu-22M3-Flugzeug zerstört worden. Eine weitere Tu-95MS soll mindestens beschädigt sein. Der Geheimdienst erklärte, dass damit 34 Prozent der russischen strategischen Luftwaffenkapazitäten beschädigt oder zerstört worden seien. Die Schäden werden auf rund sieben Milliarden US-Dollar beziffert, allein das Aufklärungsflugzeug soll einen Wert von Hunderten Millionen Dollar haben. Ein russisches Aufklärungsflugzeug des Typs A-50U (Archivbild): Eine ähnliche Maschine soll zum Ziel der ukrainischen Drohnen geworden sein. Bild: Mil.ru / Wikimedia CC BY 4.0 Für die Ukraine hat der Schlag eine grosse strategische Bedeutung. Von den betroffenen Flugplätzen aus fliegt Russland regelmässig schwere Luftangriffe auf die Ukraine. Die Flugzeuge feuern dabei etwa Marschflugkörper auf ukrainische Ziele ab. Häufig werden auch Zivilisten und zivile Infrastruktur Opfer der Angriffe. Sowohl die Tu-95 als auch die Tu-22M3 können Nuklearwaffen tragen. Das A-50-Aufklärungsflugzeug dient sowohl der Frühwarnung vor gegnerischen Luftangriffen als auch der Koordination der Luftangriffe der russischen Streitkräfte. Der Verlust wäre besonders verheerend, da Russland nur über wenige Maschinen dieses Typs verfügt. Auch die Bomber sind für Russland nicht zu ersetzen. Der letzte Tu-22M3-Bomber wurde 1993 produziert, Modernisierungsprojekte hat der Kreml bisher nicht erfolgreich umgesetzt. In den sozialen Medien gab es zudem Berichte über Angriffe auf einen fünften Flugplatz: Woskresensk in der Region Moskau. Über Schäden ist bislang nichts bekannt. Ebenso wenig gibt es offizielle Informationen darüber, ob die Attacke mit der «Operation Spinnennetz» zusammenhängt. Mehr zum Thema: Die treffendsten* Memes zum historischen Angriff auf Putins Bomberflotte

Traurige Szenen – die Heldengräber in der Ukraine 1 / 17 Traurige Szenen – die Heldengräber in der Ukraine Ukrainische Soldaten begraben kurz nach Weihnachten 2023 ihren Kameraden Vasyl Boichuk im Dorf Iltsi. quelle: keystone / evgeniy maloletka

