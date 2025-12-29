Mariupol ist eine Stadt im Osten der Ukraine, nahe der russischen Grenze. Bild: keystone

Wie der ukrainische Soldat Oleksandr die Russen austrickste

Es ist Mai 2022 in der ukrainischen Stadt Mariupol. Oleksandr Iwanzow befindet sich in einer alten Stahlfabrik. Doch von dieser ist wenig übrig. Die Gebäude sind eingestürzt, verbrannt oder zerbombt.

Am 16. Mai 2022 kommt der Befehl zur Kapitulation. Die rund 2500 ukrainischen Soldaten ergeben sich fast alle, was für sie die Kriegsgefangenschaft bedeutet. Doch Oleksandr weigert sich, sich zu ergeben. Dies schreibt der Spiegel.

Die wenigen Soldaten, die sich nicht ergeben, sitzen im Stahlwerk und warten. Sie warten, bis die Russen sie in Kriegsgefangenschaft nehmen und das Stahlwerk einnehmen.

Die Flucht unter die Erde

Oleksandr geht zu einem Schachtdeckel und hebt diesen hoch. Darunter kommt eine Leiter zum Vorschein und an deren Fuss ein niedriger Tunnel. Er kriecht auf Knien hinein, höher ist der Tunnel nicht.

Im Tunnel liegen zwei Isomatten und zwei Decken und alle Vorräte, die der 31-jährige Ukrainer auf die Schnelle finden konnte. Sardinendosen, Instantkaffee, 2 Kilo Zucker, rund 20 Liter Wasser.

«Ich wusste: Wenn ich es nicht probiere, werde ich es für immer bereuen.» Iwanzow zum Kampf für seine Freiheit

In dem kleinen Schacht wird Oleksandr zehn Tage lang bleiben. Er akzeptiert, dass er in diesem Krieg sterben wird, doch er will nicht, dass ihn die Russen kampflos kriegen. Er löscht das Licht seiner Taschenlampe. Über ihm stürmen die Russen das Stahlwerk.

Das Leben vor dem Krieg

Geboren wird Oleksandr Iwanzow 1994 in Luhansk, einer ukrainischen Grossstadt nahe der russischen Grenze. Sein Vater besteht darauf, dass er als Kind Liegestütze und Klimmzüge macht sowie Schach lernt. Die Taktiken aus dem Schach hätten ihm später mehr als einmal das Leben gerettet, sagt er im Gespräch mit dem «Spiegel».

Er macht eine Ausbildung zum Koch und träumt davon, die Welt zu bereisen. Als Jugendlicher wird er Teil einer Ultra-Gruppierung der Fans des FC Zorya Luhansk. Er prügelt sich mit Fans anderer Vereine und wittert darin das Abenteuer. Heute bezeichnet er sich als Nationalist.

2014 ergreifen Separatisten mit russischer Hilfe die Macht in der Ostukraine. Oleksandr verlässt aus Sicherheitsgründen seine Heimat.



Der Anfang der Konflikte

Er zieht nach Charkiw. 2015 erfährt er, dass ein Kollege von ihm von einem Russen umgebracht worden sei. Dort habe er seine Entscheidung getroffen, sich dem Asow-Regiment anzuschliessen. Dies tut er 2015 auch.

Das Asow-Regiment, später eine Brigade, gehört zu den umstrittensten der ukrainischen Armee. Denn es wurde von Rechtsextremen gegründet und viele der Kämpfer tragen bis heute rechtsextreme Symbole. Im Jahr 2020 verlässt er das Regiment und arbeitet später als Sicherheitsbeamter von Frachterschiffen vor Somalia.

Der Weg nach in den Krieg

Oleksandrs Frau schreibt ihm im Februar 2022, zwei Tage nach Kriegsbeginn, folgende Nachricht: «Raketen schlagen in Kiew ein.» Oleksandr will kämpfen, im März 2022 kehrt er in die Ukraine zurück. Ein Rekrut erzählt Oleksandr, dass seine ehemalige Brigade Freiwillige suche. Das Ziel der Brigade sei es, die Blockade Mariupols zu durchbrechen. Oleksandr meldet sich sofort.

«Der Wunsch, mit ihnen zu kämpfen, war grösser als meine Angst.» Oleksandr zum freiwilligen Beitritt in den Krieg

So findet sich Oleksandr im Mai 2022 im Schacht des Mariupol-Stahlwerks wieder.

Zum Zeitpunkt der Kapitulations-Anweisung hat Oleksandr bereits Wochen in dem Stahlwerk verbracht. Er kennt es in- und auswendig. Bereits vor dem Kapitulationsbefehl hat er Ecken gesucht, wo man geschützt ist. Dabei stösst er auf sein späteres Versteck.

Am Tag der Kapitulation macht er sein Versteck bereit. Ein Kamerad, der sich ergibt, schenkt ihm sein Smartphone. Dieses enthält Karten der Frontlinie. Als er in sein Versteck steigt, rechnet er damit, dass die Russen in den ersten paar Stunden gründlich suchen werden, danach immer weniger präzise. So würden sie ihn nicht finden.

Im Untergrund lernt er Orte der Front auswendig, überlegt, welche Route er auf seiner Flucht nehmen und wie er reagieren soll, wenn er Russen begegnet. Denn, selbst wenn er es aus dem Stahlwerk hinausschafft, sind es noch gut 200 Kilometer durch feindlich besetztes Gebiet.

Die Tage auf dem Weg in den Tod

Anfangs fühlt er sich sicher in seinem Versteck. Doch nach einigen Tagen bekommt er Fieber und Durchfall. Seine Kraft schwindet. Er merkt, wie sein Körper beginnt, zu sterben.

«Ein Teil von mir ist in Mariupol gestorben.» Oleksandr zu seiner Zeit in seinem Versteck.

Am 24. Mai 2022 um 22 Uhr kriecht er aus seinem Versteck. Auf sich trägt er nur seine Dokumente und ein wenig Bargeld. Und er hatte recht, die Russen fühlen sich im Stahlwerk sicher. Sie essen und lachen. Oleksandr fällt es leicht, ihnen auszuweichen. Und so schleicht er aus dem Stahlwerk. Doch kaum in der zerstörten Stadt angekommen, erwarten ihn russische Checkpoints.

Diesen muss sich auch der ukrainische Soldat stellen. Zu seinem Erstaunen wird er vorbeigelassen und darf weitergehen. Bis er ein «Hände hoch» hört. Die russischen Soldaten scheinen wohl doch ihre Zweifel an ihm zu haben und nehmen ihn fest. Sie befragen ihn und durchsuchen seine Hosentaschen. Oleksandr sagt, er sei Matrose und bei Kriegsbeginn in die Ukraine zurückgekehrt, um seine Mutter zu retten.

Die Russen glauben ihm nicht und nehmen ihn mit in eine Art Zeltlager. Oleksandr verrät nichts, er trägt zivile Kleidung und sein alter Seefahrerpass weist ihn als Matrosen aus. Das Einzige, was die Russen haben, ist einen Verdacht. Und diesem gehen sie nach, sie bringen den ukrainischen Soldaten in ein improvisiertes Gefängnis.

Dort liegt er tagelang auf Matratzen am Boden, bekommt kaum Essen und Wasser und wenn er welches erhält, ist es schmutzig. Nach einigen Tagen betritt ein Beamter Oleksandrs Zelle und fragt, ob er endlich gestehen wolle. Dieser wiederholt nur seine Seemanns-Geschichte.

Er wird in ein Gefängnis nach Donezk verlegt, wo er erneut verhört wird. Doch Oleksandr ist den Russen mehrere Schritte voraus. Er hat sich alle möglichen Fragen und seine Antworten darauf bereits in seinem Versteck überlegt. Einige Tage nach seiner Verlegung wird der ukrainische Soldat tatsächlich freigelassen.

Die Freiheit

Oleksandr findet sich auf einer Strasse inmitten eines zerstörten Donezk wieder. Von dem Geld, das er noch hat, kauft er sich ein Handy und bittet einen Kollegen um Hilfe. Dieser kontaktiert die Asow-Führung, also die Führung des früheren Bataillons von Oleksandr, diese braucht jedoch Zeit, um zu überlegen, wie sie den Soldaten aus dem feindlichen Gebiet evakuieren können.

Also geht Oleksandr zu Fuss in Richtung ukrainische Grenze. Kurz vor der Grenze wird er darauf hingewiesen, dass nur Fahrzeuge durch den geschaffenen Grenzkorridor fahren dürfen.

Oleksandr bringt eine ältere Dame an einer Tankstelle in der Nähe dazu, ihn mitzunehmen. Auch an der Grenze lügt er den Russen dieselbe Geschichte vor wie schon in seiner Gefangenschaft, und es funktioniert.

Oleksandr hat die Russen besiegt. Mehrmals. Seitdem sind mittlerweile knapp drei Jahre vergangen. Oleksandr denkt jeden Tag an seine Freunde, die noch immer in Kriegsgefangenschaft sind, die sich damals im Stahlwerk ergeben haben.

Heute verteidigt Oleksandr die Ostfront der Ukraine. Er schickt Drohnen über die Grenze nach Russland. Sein Traum ist es, die besetzten ukrainischen Gebiete zu befreien. Und irgendwann möchte er in seine Heimat Luhansk zurückkehren, die mittlerweile von Russland annektiert wurde.

Oleksandr hat ein Buch über das, was er erlebt hat, geschrieben. Das Buch heisst übersetzt «Ein Sommer in der Ukraine» und ist kürzlich dort erschienen. Oleksandr widmet es seinen Kollegen von der Front.

Irgendwann, sagt er, wolle er noch nach Afrika, aber erst müsse er die Russen besiegen. (nib)