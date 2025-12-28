2 weitere Ex-Putin-Vertraute unter mysteriösen Umständen gestorben

Zwei von Putins ehemaligen engen Vertrauten sind unter mysteriösen Bedingungen gestorben. Juri Sadowenko und Stanislaw Orlow hatten bis vor kurzem bedeutende Rollen inne.

Julian Seiferth / t-online

Im Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind erneut zwei Männer unter bislang ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Beide hatten zuvor zentrale Rollen im politischen und militärischen Machtapparat inne.

Juri Sadowenko (Mitte) starb am Ersten Weihnachtsfeiertag. Bild: imago

Wie mehrere russische Medien berichten, starb der frühere Vizeverteidigungsminister Juri Sadowenko am 25. Dezember an einer Herzkrankheit. Unabhängige Informationen über den Zustand des 56-Jährigen vor seinem Tod liegen nicht vor. Sadowenko galt als enger Vertrauter des langjährigen Verteidigungsministers Sergei Schoigu, der im Mai 2024 abgesetzt und später zum Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates ernannt wurde. Beide hatten über Jahre eng zusammengearbeitet.

Internationale Medien bezeichneten Sadowenko als «Geheimnisträger» Putins – in Anspielung auf seinen Zugang zu sensiblen Informationen innerhalb des Verteidigungsministeriums. Zudem soll Sadowenko vor Kurzem von seiner Frau verlassen worden sein – für Timur Iwanow, ebenfalls ehemaliger Vizeverteidigungsminister.

«Der Spanier» angeblich in Hinterhalt gelockt

Kurz zuvor war bereits der Tod von Stanislaw Orlow bekannt geworden. Der 44-Jährige soll laut Berichten britischer und russischer Medien Führer einer paramilitärischen Freiwilligeneinheit gewesen sein, die aus gewaltbereiten Fussballanhängern bestand und in der Ukraine kämpfte. Orlow, auch bekannt unter dem Spitznamen «der Spanier», sei auf der Krim von Sicherheitskräften in einen Hinterhalt gelockt und erschossen worden, so die britische Zeitung «Guardian» unter Berufung auf russische Quellen. Eine offizielle Bestätigung liegt nicht vor.

Die Todesfälle reihen sich ein in eine Serie ungeklärter Sterbefälle unter Führungspersonen in Russland, die seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022 zugenommen hat.

