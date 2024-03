Viele Nato-Staaten verfehlen auch 2023 Ziel bei Verteidigungsetats

Die USA investierten 2023 mit rund 876 Milliarden Dollar erneut mehr als doppelt so viel Geld in Verteidigung wie alle anderen 30 Nato-Partner zusammen und waren damit auch international absolute Nummer eins.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg versuchte deswegen zuletzt wieder verstärkt, die positiven Entwicklungen und die Planungen von Mitgliedstaaten für weitere Erhöhungen der Verteidigungsausgaben hervorzuheben. Zu Vorstellung des Berichts am Donnerstag verwies er so darauf, dass die Ausgaben in ganz Europa und Kanada 2023 um «beispiellose 11 Prozent» gestiegen seien und dass man davon ausgehe, dass im laufenden Jahr zwei Drittel der Bündnispartner das Zwei-Prozent-Ziel erreichten. «Im Jahr 2024 werden die Nato-Verbündeten in Europa insgesamt 470 Milliarden US-Dollar in die Verteidigung investieren», sagte der Norweger. Dies werde erstmals zwei Prozent ihres gesamten BIP entsprechen.

Schlusslichter im Ranking sind Länder wie Spanien (1,24 Prozent), Belgien (1,21 Prozent) und Luxemburg (1,01 Prozent). Erreicht wurde das Nato-Ziel von den USA, Polen, Grossbritannien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn und der Slowakei sowie den drei baltischen Staaten Litauen, Estland und Lettland. Spitzenreiter bei der Quote war Polen mit Verteidigungsausgaben in Höhe von 3,92 Prozent des BIP. Das Land liegt damit noch vor den USA, die 2023 nach den jüngsten Kalkulationen auf 3,24 Prozent kamen.

Unglück in Goldmine: Mann stirbt in Australien nach Einsturz

Beim Einsturz in einer Goldmine in Australien ist ein Grubenarbeiter ums Leben gekommen. Ein weiterer Arbeiter wurde durch herabstürzende Felsbrocken in der Mine nahe der Stadt Ballarat im Bundesstaat Victoria schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 21-Jährige konnte befreit werden und wurde in ein Krankenhaus geflogen. 28 Minenarbeiter konnten sich bei dem Unglück am Mittwochabend in einem Schutzraum in Sicherheit bringen, wie die Behörden mitteilten. Sie konnten aus der Mine befreit werden und wurden medizinisch untersucht.