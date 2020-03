Ukrainischer Ex-Aussenminister wegen Mordverdachts festgenommen

Ukraine-Präsident an der Uni

Poroschenko lässt sich in Zürich nicht aus der Ruhe bringen

Der ukrainische Präsident sieht sein Land auf dem Weg in die EU. An einem Vortrag an der Zürcher Uni rief er zu einer friedlichen Lösung im Ukraine-Konflikt auf.

«Wir geben keinen Fuss breit von unserem Boden her», sagte Petro Poroschenko am Sonntag bei einer Trauerzeremonie auf dem Maidan in Kiew. Der ukrainische Präsident kündigte an, «die ukrainische Staatlichkeit im Donbass» wieder herzustellen. Dort, in der Ostukraine, toben seit Tagen heftige Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Kräften.

Militärsprecher Andrej Lyssenko warf den Separatisten vor, sie würden aus Wohngebieten auf Regierungstruppen schiessen, zudem würden …