Russen verkünden Einnahme Bachmuts – doch es gibt erneut Fragezeichen

Die Ereignisse in Bachmut überschlagen sich – das wissen wir

Russland hat die monatelange Schlacht um Bachmut für entschieden erklärt und die vollständige Einnahme der Stadt im Osten der Ukraine verkündet. Doch eine ukrainische Bestätigung steht aus – und auch die Personalie Prigoschin sorgt für Fragezeichen. Eine Chronologie der jüngsten Ereignisse.

Prigoschin verkündet Bachmuts Eroberung

Bereits am Samstag sollen die Wagner-Truppen Bachmut eingenommen, die ukrainischen Verteidiger vertrieben haben. Alleine, ohne jegliche Hilfe der russischen Armee. «Wir haben nicht nur mit den Streitkräften der Ukraine gekämpft, sondern auch mit der russischen Bürokratie, die uns Knüppel zwischen die Beine geworfen hat», sagte Wagner-Söldnerchef Jewgeni Prigoschin in einem Video am Samstag.

Das ist also die Lage in der höchst umkämpften Stadt im Osten der Ukraine, wenn man Jewgeni Prigoschin Glauben schenkt. Doch bekanntlich nimmt es dieser mit der Wahrheit nicht immer allzu genau. So verkündete er bereits Anfang April erstmals die Einnahme Bachmuts und schwenkte eine Fahne auf dem Rathaus der Stadt.

Nicht zum ersten Mal erwiesen sich Aussagen des Söldnerchefs in der Folge als (russisches) Wunschdenken. Die Ukrainer verteidigten weiterhin Teile der Stadt und erwiesen sich äusserst standhafte und zähe Gegner.

Putin gratuliert den Wagner-Truppen zur Einnahme der Stadt

Im Gegensatz zur Prigoschin-Verkündung Anfang April, gibt es dieses Mal auch eine Stellungnahme des «offiziellen» Russlands. Und das von höchster Stelle: Wladimir Putin gratulierte den Wagner-Söldnern und Prigoschin am Samstagabend zur Bachmut-Einnahme. «Alle herausragenden Kämpfer werden mit staatlichen Auszeichnungen geehrt», so der russische Machthaber.

Auch das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Triumph in der symbolisch äusserst wichtig gewordenen Donbass-Schlacht. Die Privatarmee Wagner habe die Stadt mithilfe der Artillerie- und Luftunterstützung der russischen Streitkräfte komplett erobert, so die Darstellung des Verteidigungsministeriums. Version Nummer 2 in den vergangenen 24 Stunden.

Die Bedeutung von Bachmut Bachmut ist der Hauptteil der nach der russischen Eroberung von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk etablierten Verteidigungslinie zwischen den Städten Siwersk und Bachmut im Donezker Gebiet. Sollte die Stadt tatsächlich an die Besatzer gefallen sein, würde sich für die russischen Truppen der Weg zu den Grossstädten Slowjansk und Kramatorsk eröffnen. Damit würde eine von Russland geplante vollständige Eroberung des Donezker Gebiets näherrücken. Die strategische Bedeutung Bachmuts ist insgesamt allerdings umstritten.

Die ukrainische Reaktion

Doch genauso unerbittlich wie sie die Stadt verteidigen, wehren sich die Ukrainer dagegen, die Niederlage in Bachmut einzugestehen. Der Sprecher der ukrainischen Armeegruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, dementierte im Radio in Kiew, dass Bachmut erobert sei.

Und Tscherewatyj sorgte mit einer komplett gegensätzlichen Darstellung der Verhältnisse für Aufsehen: Vielmehr seien nämlich Prigoschins Truppen am Ende und wollten aufgeben: Sie müssten befürchten, eingekesselt zu werden von den ukrainischen Verteidigern, so Tscherewatyj.

Auch die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar widersprach Prigoschins Worten, bereits am Samstagnachmittag. Die «schweren Kämpfe» in Bachmut dauerten an. Zugleich räumte sie ein: «Die Lage ist kritisch.» Die ukrainischen Streitkräfte verteidigten aber ihre Stellungen und kontrollierten noch einzelne Industrie- und Infrastrukturobjekte. Auf die Sieges-Verkündung der russischen Regierung reagierte sie zunächst nicht.

Maljar hatte zuvor gesagt, das russische Militär habe Tausende Soldaten zur Verstärkung nach Bachmut verlegt und greife weiter «unter hohen Verlusten an, die unsere Verluste unverhältnismässig übersteigen».

Was hinter Prigoschins Verkündung stecken könnte

Jewgeni Prigoschin braucht den Sieg in Bachmut, so viel scheint klar. Entweder als symbolischen Erfolg, welcher ihm und seinen Wagner-Einheiten den Rücken im komplexen russischen Machtgebilde stärken könnte – oder dann eben als Rechtfertigung, um seine Soldaten aus dem Gebiet abzuziehen und einer Einkesselung durch die Ukrainer zuvorzukommen.

Laut einem Bericht der Zeitung «Ukrainsjka Prawda» ist zweitgenanntes Szenario durchaus realistisch. Schenkt man der ukrainischen Darstellung von Serhij Tscherewatyj Glauben, so stehe die Einkesselung der Wagner-Truppen kurz bevor, sollten sie nicht abgezogen werden. Tscherewatyj spottet deshalb über Prigoschin:

«Er sagt, dass er seine Truppen abziehen wird. Er rennt weg, mit eingezogenem Schwanz, weil er seine besten Leute verloren hat. Tatsächlich ist seine Wagner-Gruppe kaputt.»

Sowohl die russischen Darstellungen als auch jene der Ukrainer konnten bisher nicht unabhängig verifiziert werden. Klar scheint einzig: Die Spannung in der Schlacht um Bachmut ist auf dem Höhepunkt angelangt – und sie nähert sich höchstwahrscheinlich ihrem Ende.

