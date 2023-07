Dürre-Katastrophe in Uruguay – Trinkwasser salzig – Notstand ausgerufen

Montevideo ist nicht die erste Stadt, die mit Wassermangel zu kämpfen hat. Beispielsweise herrschte vor einigen Jahren in Kapstadt in Südafrika extreme Dürre. Die Stauseen waren leer und die Millionenstadt musste mit den Folgen kämpfen.

So sieht Roger Federers Anwesen am Zürichsee aus, das gerade gebaut wird

Bayern will Mané von Weggang überzeugen +++ Nati-Goalie Köhn vor Wechsel in die Ligue 1

Selenskyj zeigt sich nach NATO-Gipfel versöhnt – das Nachtupdate ohne Bilder

Die ukrainische Staatsführung hat nach zwischenzeitlicher Verärgerung über die ausgebliebene Einladung in die Nato ein positives Fazit des Bündnis-Gipfels in Vilnius gezogen. «Es gibt eine gute Verstärkung bei den Waffen. Das sind Flugabwehr, Raketen, gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie», sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache über die Lieferzusagen westlicher Partner. Zudem habe die Ukraine nun feste Sicherheitsgarantien und die klare Perspektive eines Nato-Beitritts erhalten. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow warf dem Westen vor, mit der Lieferung moderner Kampfjets an die Ukraine eine atomare Bedrohung für Russland zu schaffen.