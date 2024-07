Mindestens 157 Tote bei Erdrutschen in Äthiopien

Mit Beginn der Regenzeit sind Erdrutsche in der hügeligen Region keine Seltenheit. Zu den ersten Schlammlawinen war es bereits am Sonntag gekommen. (sda/dpa)

Besonders tragisch: Als sich am Montag Hunderte Menschen versammelten, um Unglücksopfer zu bergen, kam es den Angaben zufolge zu einem weiteren Erdrutsch. Wegen der schweren Regenfälle war ein erneuter Rettungseinsatz zunächst nicht möglich.

Aus dem Tiergehege eines Hotels im baden-württembergischen Löffingen haben Unbekannte 80 Kaninchen gestohlen. Wie die Polizei in Freiburg im Breisgau am Montag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl der Tiere bereits am Montag vergangener Woche.